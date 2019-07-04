СБП сдвинется на месяц

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что срок подключения крупнейших банков к Системе быстрых платежей может быть продлен до 1 октября. Планируется, что к этому времени Сбербанк, который «активно работает с регулятором», успеет совершить все необходимые «технические шаги» и присоединится к системе.

В четверг в кулуарах Международного финансового конгресса Ольга Скоробогатова сообщила, что срок подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) может быть сдвинут на один месяц. «Мы с рынком обсуждали наш нормативный акт, который предварительно эти сроки указывал. Для системно значимых банков там был указан срок 1 сентября. Мы считаем возможным этот срок теперь установить 1 октября»,— заявила она. В ближайшее время ЦБ утвердит обновленный документ, и «все системно значимые организации должны к этому сроку успеть», считает Ольга Скоробогатова.

Это решение может быть связано с тем, что Сбербанк может не успеть стать членом СБП к ранее утвержденному сроку.

По крайней мере, первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил ТАСС, что подключение системно значимых банков к СБП в поставленные сроки с учетом масштабов бизнеса Сбербанка является «очень амбиционной задачей». «Мы активно работаем с регулятором по данному вопросу. Сейчас мы определяем технические шаги для реализации закона. Мы обязаны учесть и позаботиться о безопасности и удобстве сервиса для наших клиентов»,— сообщил он.

Хотя ссылка на технические сложности может быть лишь поводом потянуть время. Как ранее уже писал “Ъ”, Сбербанк ведет переговоры с Центробанком о подключении к системе и пытается получить особые условия. В частности, он хотел установить комиссию за перевод в банк и из банка в размере 1%. Однако Банк России заявлял, что особых условий для подключения к СБП не будет ни для кого.

Максим Буйлов