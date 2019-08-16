Кандидат в депутаты Госдумы Шипулин не задекларировал почти 14 млн рублей

Биатлонист Антон Шипулин, претендующий от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области, не задекларировал ценные бумаги на почти 14 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте свердловского избиркома (.pdf).

Согласно опубликованному отчету, господин Шипулин не указал что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму более 3,6 млн руб. и 10 тыс. облигаций в Сбербанке на общую сумму 10 млн руб. Кроме этого, кандидат скрыл вклад в банке «Открытие» на сумму более 2,3 тыс. руб. В предвыборном штабе Антона Шипулина пообещали дать комментарий позже.

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Незадекларированные средства нашли у кандидата от КПРФ Дмитрия Зенова, который не указал вклады в ВТБ на 8 тыс. руб. и в Сбербанке на более чем 112 тыc. руб. Остальные кандидаты скрыли от избиркома менее 10 тыс. руб.

Выборы пройдут 8 сентября. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. На депутатский мандат от Серовского округа претендуют биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», депутат думы Качканара Габбас Даутов от КПРФ, фельдшер скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», зампредседателя реготделения Ирина Скачкова от «Яблока», общественница Евгения Чудновец от ЛДПР и адвокат Игорь Рузаков от партии «Зеленые».

О политических амбициях спортсмена — в материале “Ъ” «Антон Шипулин может поменять лыжи на думское кресло».

Артем Гирш, Екатеринбург