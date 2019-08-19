В Заксобрание Петербурга внесен законопроект о включении в перечень ЗНОП территории парка Малиновка

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов внес в городское Законодательное собрание проект закона о включении в перечень зеленых насаждений общего пользования территории парка Малиновка в Красногвардейском районе Петербурга. Речь идет об участке площадью 1,8 га, расположенном между проспектом Энтузиастов, улицей Передовиков, проспектом Косыгина и Индустриальным проспектом, сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господин Беглов пообещал защитить парк Малиновка от застройки во время встречи с местными жителями. Принятие законопроекта позволит увеличить показатель обеспеченности территориями зеленых насаждений общего пользования в Красногвардейском районе до 8,32 кв. м на человека.