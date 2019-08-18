Александр Беглов пообещал защитить парк Малиновка от застройки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал внести в городской парламент законопроект о включении территории парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Об этом господин Беглов заявил в ходе встречи с жителями Красногвардейского района.

Напомним, что против строительства православного храма на территории парка уже несколько лет выступают жители. В феврале текущего года в ЗакСе поправки о внесении территории парка в перечень ЗНОП отклонили.