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Александр Беглов пообещал защитить парк Малиновка от застройки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал внести в городской парламент законопроект о включении территории парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Об этом господин Беглов заявил в ходе встречи с жителями Красногвардейского района.

Напомним, что против строительства православного храма на территории парка уже несколько лет выступают жители. В феврале текущего года в ЗакСе поправки о внесении территории парка в перечень ЗНОП отклонили.

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