Смольный закупит социальное жилье за 10 млрд рублей

Власти Петербурга проведут очередные аукционы на закупку социального жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая сумма, которую из городского бюджета потратят на эти цели, составит 10,2 млрд рублей, сообщили в комитете имущественных отношений.

В настоящий момент разрабатывается документация для проведения двух закупок. Первый конкурс на 3,5 млрд рублей Смольный запланировал до конца текущего года. Второй аукцион на сумму 6,7 млрд руб. должен состояться в начале 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году на приобретение жилья для льготников в Петербурге дополнительно выделят 1,7 млрд руб.