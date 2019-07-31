На приобретение жилья для льготников в Петербурге дополнительно выделят 1,7 млрд рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на приобретение жилья для льготных категорий граждан. На эти цели в текущем году из городского бюджета дополнительно будет выделено более 1,7 млрд рублей. Бюджет 2020 года предусматривает выделение на покупку квартир для льготников 8,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе Смольного.

Квартиры будет предоставляться, в первую очередь, детям-сиротам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в жилищный план Петербурга добавлено более 150 квартир для предоставления льготникам.