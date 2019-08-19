«Может быть, нам намекают на перемены»

Совет Госдумы собирается на экстренное заседание, чтобы расследовать попытку иностранного вмешательства в российские внутренние дела. Речь идет о московских протестах. Также депутаты намерены рассмотреть вопрос о фейках в топе «Яндекс. Новостей». В минувшие выходные не обошлось без протестных акций: в столице прошел митинг КПРФ и пикеты так называемой внесистемной оппозиции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть пытается намекнуть обществу на перемены.

Очередные протестные выходные прошли относительно спокойно. Главное — это, наверное, разрешенный митинг Коммунистической партии Российской Федерации на проспекте им. Академика Сахарова. Само по себе символично. Народу пришло немного — называется цифра в 4 тыс.

Обращает на себя внимание лидерская группа: собственно, Геннадий Зюганов, Павел Грудинин, протоирей Всеволод Чаплин и Игорь Тальков-младший — сын погибшего в 1991 году известного музыканта. Геннадий Андреевич, с одной стороны, потребовал честных выборов, а с другой — осудил тех, кто направляет протесты, не называя их по имени. Плюс к этому лидер компартии призвал всех идти голосовать, поскольку это очень важно для страны в целом. На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 44 кандидата от коммунистов. На фоне всего происходящего, возможно, у них есть неплохие шансы побороться за так называемые протестные голоса.

Акции внесистемной оппозиции в этот раз проходили в форме пикетов. Задержаний было меньше и остроты тоже.

Здесь можно обратить внимание на другую полусистемную партию — «Яблоко». Ее кандидат Сергей Митрохин имеет все шансы пройти в Мосгордуму и тем самым поддержать партийное реноме. Еще можно отметить новую тактику борьбы с протестом — путем судебных исков к организаторам акций. В частности, «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ресторан «Армения» посчитали, что понесли прямые убытки в связи с происходящим в центре Москвы. Соответствующая сумма составила 13 млн руб.

Что же дальше? В Telegram-каналах активно обсуждается возможная партийная реформа или преобразование «Единой России», а также системных партий. Или даже появление некой новой полулиберальной структуры. То, что такая реформа назрела, доказывают результаты социологических опросов: рейтинг ЕР падает, системная оппозиция стабильно застряла на 10%.

Появление подобной информации может означать, что наверху понимают необходимость оживления политической жизни. Еще это называют «выходом пара», дабы не доводить до возникновения кризисных ситуаций.

Поскольку только силовой сценарий не всегда эффективен. Может быть, нам намекают на перемены. Пока что это единственный более или менее осязаемый сигнал. Это что касается пряника.

А кнут мы, скорее всего, увидим на экстренном заседании совета Государственной думы. Депутаты должны будут решить, как бороться с враждебным вмешательством в российские дела. Ведь протесты не могут происходить из-за того, что граждане чем-то недовольны. Причина — именно козни многочисленных врагов. Уже известно, что решено обсудить топ новостей «Яндекса», куда, по мнению народных избранников, попадают фейковые новости. Причиной взрыва негодования стало сообщение, что Дума собирается запретить старые автомобили. На самом деле, это была лишь частная инициатива и касалась исключительно коммерческого транспорта.

Как бы то ни было, несмотря на отпускной сезон, по крайней мере, в Москве забила ключом политическая жизнь, что само по себе уже неплохо. А дальше можно предположить, что чем абсурднее будут очередные запреты, тем острее реакция на них. В этой связи остается надеяться на некий креативный ход от власти. Чтобы пар хоть частично вышел.