«Геннадий Зюганов практически не затрагивал тему московских выборов»

На митинг на проспекте Сахарова пришли около 4 тыс. человек — таковы данные портала «Белый счетчик» и МВД. Акция партии КПРФ за честные выборы в Мосгордуму стала единственной 17 августа, которую согласовали столичные власти. Всего же было три заявки: муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина собирались провести шествие по бульварам города, но разрешения от мэрии не получили. Коммунисты же изначально хотели провести митинг на площади Революции, но получили отказ. Помимо требования провести честные выборы в Мосгордуму, сторонники КПРФ требовали отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. При этом лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты не собираются объединяться с независимыми кандидатами, а предыдущие протесты он назвал проявлениями «оранжевой революции». Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

— Сам митинг занял гораздо меньше времени, чем планировалось. Коммунисты подавали заявку на проведение акции с 12 до 15 часов дня, но буквально через полтора часа после начала она была свернута, и некоторые итоги можно действительно подвести.

До официального начала митинга со сцены прозвучала патриотическая песня про Россию. Затем выступил Геннадий Зюганов, лидер КПРФ. Он практически не затрагивал тему именно московских выборов, большая часть его выступления была посвящена в целом общеполитической повестке. Правда, лидер КПРФ призвал всех не голосовать за «Единую Россию» и заявил, что выборы в столице усилят позиции, как он сказал, государственно-патриотических сил. А по поводу именно московских выборов сказал в своей речи кандидат от КПРФ Вадим Кумин, который также призвал людей поддержать коммунистов. Кроме того, он попросил всех собравшихся скандировать фразу «Горбунова в отставку!», имея в виду председателя Мосгоризбиркома. Кстати, этот лозунг здесь присутствовал и на плакатах, развернутых митингующими.

Между тем, на акцию в большинстве своем собрались люди среднего возраста. Если неделю назад на проспекте Сахарова преобладала молодежь, то здесь это горожане уже далеко за 30, даже за 40 лет, причем, чем ближе к сцене, тем больше именно людей в возрасте.

Интересный момент, если можно так оценивать — и это, кстати, подтвердили со сцены в самом начале митинга, — на него очень многие приехали из регионов. Были видны плакаты, где написано, что приехали представители, например, Курской области, Костромы, Липецка, то есть регионалы были представлены на акции в поддержку выборов в Мосгордуму здесь довольно в ощутимом количестве.

Что касается сил полиции, которые обеспечивали безопасность мероприятия, то, например, на выходе со станции метро «Комсомольская» возле площади трех вокзалов дежурили сотрудники полиции с касками в руках и в бронежилетах. Здесь же припарковался автозак, и рядом дежурили сотрудники ОМОНа. Причем около них была выставлена полосатая лента, видимо, для того чтобы никто к этим сотрудникам не подходил.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На самом проспекте Сахарова, где проходила акция КПРФ, были припаркованы полицейские автобусы. И на входе непосредственно к улице Каланчевская, так я бы сказал, дежурили сотрудники полиции, которые проводили досмотр на рамках металлоискателей. Но, кстати, если сравнивать, опять же, с акцией неделю назад, то досмотр здесь проводился не такой тщательный. То есть полицейские у меня, например, просто спросили, есть ли колюще-режущие предметы, и даже не стали особенно как-то смотреть содержимое сумки. Но, возможно, просто у меня была какая-то маленькая сумка. Рюкзаки, как и раньше, досматривали достаточно внимательно.