СМИ назвали крупнейших должников России

Крупнейшим должником России по госкредитам стала Белоруссия, сообщил РБК со ссылкой на собственное исследование финансовых и экспортных кредитов, выдаваемых РФ другим государствам. Второе место занимает Украина.

Топ-5 стран СНГ—должников России:

Белоруссия — $7,6 млрд, Украина — $3,7 млрд, Армения — $0,3 млрд, Грузия — $0,04 млрд, Молдавия — $0,04 млрд.

Всего — $15,8 млрд.

Топ-17 зарубежных стран—должников России:

Венесуэла — $3,5 млрд, Куба — $3,2 млрд, Бангладеш — $2 млрд, Кипр — $1,8 млрд, Индия — $1,1 млрд, Йемен — $1 млрд, Ирак — $0,7 млрд, Сербия — $0,7 млрд, Вьетнам — $0,6 млрд, Индонезия — $0,3 млрд, Пакистан — $0,09 млрд, Венгрия — $0,03 млрд.

Всего — $23,6 млрд.

Россия 17 апреля 2019 года передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства. В конце прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. Ее возглавит министр экономики Максим Орешкин. В нее войдут представители обеих палат парламента, министерств и ведомств.

Однако в обсуждении дальнейшей интеграции России и Белоруссии стороны вернулись на традиционные позиции. РФ готова на экономическую поддержку Белоруссии только после решения стратегических вопросов, в частности, до этого в Москве откладывают предоставление Минску очередного госкредита, компенсацию потерь белорусской экономики от налогового маневра РФ в нефтяной отрасли и обсуждение цен на газ.

Подробнее о российском госкредите для Белоруссии — в материале “Ъ” «Перехватить до интеграции».

О сообщениях, которые появились на фоне интеграции,— в публикации “Ъ FM”.