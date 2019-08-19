СМИ назвали крупнейших должников России

Крупнейшим должником России по госкредитам стала Белоруссия, сообщил РБК со ссылкой на собственное исследование финансовых и экспортных кредитов, выдаваемых РФ другим государствам. Второе место занимает Украина.
Топ-5 стран СНГ—должников России:
Всего — $15,8 млрд.
Топ-17 зарубежных стран—должников России:
Всего — $23,6 млрд.
Россия 17 апреля 2019 года передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства. В конце прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. Ее возглавит министр экономики Максим Орешкин. В нее войдут представители обеих палат парламента, министерств и ведомств.
Однако в обсуждении дальнейшей интеграции России и Белоруссии стороны вернулись на традиционные позиции. РФ готова на экономическую поддержку Белоруссии только после решения стратегических вопросов, в частности, до этого в Москве откладывают предоставление Минску очередного госкредита, компенсацию потерь белорусской экономики от налогового маневра РФ в нефтяной отрасли и обсуждение цен на газ.
Подробнее о российском госкредите для Белоруссии — в материале “Ъ” «Перехватить до интеграции».
О сообщениях, которые появились на фоне интеграции,— в публикации “Ъ FM”.
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