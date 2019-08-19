РБК: «дочка» «Газпрома» выкупает крупнейшего бурового подрядчика у Ротенбергов

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к монополии, и собеседника в одной из аффилированных с ней структур. Цена пока не согласована.

По словам источников, «Газпром бурение» — крупнейший исполнитель буровых работ для «Газпрома», а господин Ротенберг «так дорого запросил за компанию, что даже в “Газпроме” очень удивились». Другой источник отметил, что переговоры продолжаются, и, если партнерам удастся договориться о цене, сделка может состояться осенью текущего года. Источники не назвали цену, которую обсуждают стороны.

В «Газпроме» и «Газстройпроме» отказались от комментариев, представители «Газпром бурения» и семьи Ротенбергов пока не ответили на запросы РБК.

«Газпром» в 2000-х годах продал бизнесмену Аркадию Ротенбергу «Газпром бурение». Его сын Игорь Ротенберг стал владельцем «Газпром бурения» в 2014 году. Источники говорят, что это не единственный бизнес, который «Газпром» продал семье Ротенбергов, а теперь выкупает обратно. В 2019 году «Газстройпром» также может выкупить одного из крупнейших подрядчиков газовых строек «Стройгазмонтаж» с выручкой 304 млрд руб.