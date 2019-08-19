Средняя стоимость «базового набора школьника» превысила 2,5 тысячи рублей

Родители российских школьников потратят на пенал, рюкзак и школьную форму в среднем 2,619 тыс. руб., подсчитали аналитики сервиса «Авито». «Больше всего уходит на рюкзак. Его стоимость в среднем 1,215 тыс. руб. На втором месте в списке трат школьная форма — в среднем 1,08 тыс. руб.. Пенал в среднем стоит 324 руб.»,— цитирует авторов исследования «РИА Новости».

Дороже всего собрать ребенка в школу в Москве: базовый набор стоит 3,326 тыс. руб., причем за прошедший год его цена выросла на 5%. Второе место занимает Иркутск, где родители в среднем потратят 3,147 тыс. руб. (набор подорожал на четверть за год). На третьей строчке находится Петербург, где пенал, рюкзак и форма обойдутся в 3,041 тыс. руб. (+4%). В среднем по России стоимость базового комплекта выросла на 2%.

Меньше других на школьные принадлежности потратят жители Ижевска. Базовый набор здесь стоит 2,02 тыс. руб. (+ 4%). Немногим больше потратят в Перми (2,142 тыс. руб., -3%) и Волгограде (2,17 тыс. руб., +2%).

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ в августе прошлого года, родители летом 2018-го в среднем потратили 21 тыс. 135 руб. на подготовку детей к 1 сентября. Почти половина этой суммы — 10 тыс. 196 руб. — приходится на покупку школьной формы и сменной обуви.

Подробнее о том, сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября, читайте в публикации “Ъ FM”.