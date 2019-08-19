Mr.Ricco тасует акционеров

Один из основателей группы компаний «Нэфис» (производит соусы Mr.Ricco и бытовую химию AOS и BiMax) депутат Госдумы Ирек Богуславский может выйти из капитала группы. Долю планирует выкупить совладелец «Нэфиса» Наталья Клячина, которая в результате консолидирует более 75% акций. Сделка позволит основателям «Нэфиса» сохранить часть контроля над бизнесом, если кредитор «Татнефть» конвертирует долг в акции, считают эксперты.

О возможных изменениях в составе собственников казанской ГК «Нэфис» стало известно из обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и текста решения ведомства. Копии документов есть у “Ъ”. В мае совладелица АО «Нэфис Косметикс» (крупный производитель бытовой химии под брендами AOS, BiMax, Sorti и пр.) Наталья Клячина обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 49,33% голосующих акций компании. В результате ее доля в «Нэфис Косметикс» должна вырасти до 75,67%. К ходатайству прилагались проекты договоров купли-продажи акций между депутатом Госдумы от Татарстана, членом фракции «Единая Россия» Иреком Богуславским и Натальей Клячиной. Продает долю в «Нэфис Косметикс» и председатель совета директоров компании Михаил Сыроватский, следует из ходатайства.

В августе ФАС также разрешила госпоже Клячиной приобрести 30,26% входящего в «Нэфис» АО «Казанский жировой комбинат» (группа выпускает майонез, кетчуп, масло и другую продукцию под брендом Mr.Ricco). Как следует из текста решения, в результате ее доля в компании вырастет до 77,99%. Продавцы в документе не указаны. В базе «СПАРК-Интерфакс» владельцем 24,56% Казанского жирового комбината значится Ирек Богуславский, а 3,64% — господин Сыроватский. В ГК «Нэфис» не ответили на вопросы “Ъ”. В ФАС только сообщили, что ходатайство в отношении «Нэфис Косметикс» в стадии рассмотрения.

По данным Forbes, Ирек Богуславский создал «Нэфис Косметикс», скупив в 1990-е годы акции Казанского химического завода. Кроме того, в 1996 году он основал в Москве клинику по пересадке волос Real Trans Hair, но затем перестал иметь отношение к бизнесу, сообщало издание Vademecum. С 2007 года господин Богуславский занимает кресло депутата Госдумы. Связаться с ним, Натальей Клячиной и Михаилом Сыроватским не удалось.

В марте 2019 года «Татнефть» сообщила в отчетности, что аккумулировала кредиты «Нэфиса» на 30,9 млрд руб. и может конвертировать часть долга в 49% акций группы. На тот момент все согласованные сторонами условия еще не были соблюдены, говорилось в документе. Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов говорит, что консолидация акций Натальей Клячиной может быть подготовкой к сделке с «Татнефтью». По его словам, если бы акционеры «Нэфиса» сохранили свои пакеты, вхождение «Татнефти» в капитал размыло бы их доли. В результате, указывает господин Пахомов, их эффективность контроля над «Нэфисом» снизилась, что при разногласиях с «Татнефтью» осложнило бы управление группой. Консолидация крупного пакета в одних руках снижает риски и позволяет текущим акционерам сохранить определенный контроль над бизнесом, заключает он. В «Татнефти» не ответили на вопросы “Ъ”.

Источник “Ъ” в инвестиционных кругах отмечает, что наиболее привлекательная часть бизнеса «Нэфиса» — торговые марки. При этом, указывает он, продажи майонезов и соусов в России особо не растут, в сегменте бытовой химии также нет выраженной динамики. По прогнозам Euromonitor International, в 2019 году продажи соусов в РФ вырастут всего на 0,6%, до 1,16 млн тонн в натуральном выражении, а оборот сегмента увеличится с $4,2 млрд до $4,22 млрд. Продажи бытовой химии и косметики там оценивают в $25,65 млрд.

По мнению источника “Ъ”, продажа активов «Нэфиса» профильным инвесторам возможна при разделении группы. Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин оценил стоимость Казанского жирового комбината до 1,28 млрд руб., а «Нэфис Косметикс» — до 2,19 млрд руб., исходя из отчетности и торгуемых аналогов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка Казанского жирового комбината выросла на 5,63%, до 7,5 млрд руб. Чистый убыток был 14,6 млн руб. против прибыли 723 тыс. руб. годом ранее. Оборот «Нэфис Косметикс» за тот же период снизился на 16,53%, до 15,06 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 47,3%, до 409,7 млн руб.

Анатолий Костырев