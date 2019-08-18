Бурджанадзе назвала ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в годовщину выхода страны из состава Содружества независимых государств (СНГ) заявила, что считает этот шаг ошибкой. Она подчеркнула, что не видит «никакой пользы от выхода страны из СНГ». По ее словам, Грузия «захлопнула двери» и это было «политическим жестом», но в «политике такие решения ничего хорошего не приносят».

«Грузия, своим решением допустила ошибку, так как ее нахождение в содружестве не ущемляло ее суверенитет. Что касается вреда, эта была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ»,— сказала госпожа Бурджанадзе «РИА Новости». Она уверена, что Грузии необходимо было «максимально использовать поле СНГ», чтобы попытаться найти «поддержку и понимание» в лидерах СНГ.

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Напомним, Грузия покинула состав СНГ 18 августа 2009 года в знак протеста против признании Россией Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств.