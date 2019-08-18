Британская фирма отказалась поставлять комплектующие для российского телескопа «Спектр-М»

Британская фирма, которая ранее поставляла углеволокно для создания космического телескопа «Спектр-М», после смены владельца, отказалась от заключенных с российской стороной договоренностей, сообщила «РИА Новости» заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева. По ее словам, отказ произошел сразу после того, как фирму купили граждане США.

«До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории "Спектр-М". Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам "теплые" письма"»,— сказала госпожа Лихачева.

По ее словам, после отказа, полученного от английской фирмы, Физический институт РАН договорился с японской группой Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ).

Космический телескоп «Спектр-М» («Миллиметрон») должен заменить неисправный «Спектр-Р» и работать на орбите, удаленной на 1,5 млн км от Земли. Благодаря новому телескопу, объекты во Вселенной будут наблюдаться с более высоким разрешением «картинки» и более детальной структурой. В 2013 году планировалось, что запуск «Спектра-М» состоится в 2019 году. Позднее старт «Миллиметрона» был вынесен за пределы программы: планируется, что запуск состоится после 2030 года. Согласно официальным оценкам, за время проекта его стоимость уже выросла в 2 раза и составит 20 млрд руб.

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