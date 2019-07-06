Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей

Стоимость создания российского космического телескопа «Спектр-М» («Миллиметрон»), запуск которого планируется после 2030 года, составит около 20 млрд. руб., не считая услуг по его запуску на орбиту и последующему приему научной информации, сообщил «РИА Новости» зампредседателя совета РАН по космосу академик Лев Зеленый. Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб

«Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и/или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов»,— приводит агентство слова господина Зеленого. По словам ученого, аналогичные зарубежные проекты стоят еще дороже. Так цена шестиметрового космического инфракрасного телескопа имени Джеймса Вебба, создающегося в США, уже превысила 13 миллиардов долларов США.

Телескоп «Спектр-М» должен заменить на орбите неисправный «Спектр-Р». К тому же объекты во Вселенной будут наблюдаться с более высоким разрешением «картинки» и более детальной структурой.

В 2013 году планировалось, что запуск «Спектра-М» состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016–2025 годы, в связи с секвестром, старт «Миллиметрона» был вынесен за пределы программы. В июне 2018 года вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что запуск телескопа состоится после 2030 года.