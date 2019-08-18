Вручены награды кинофестиваля в Локарно

Главный приз 72-го Международного кинофестиваля «Золотой леопард» жюри под председательством француженки Катрин Брейя присудило фильму португальского режиссера Педру Кошты «Виталина Варела». Играющая главную роль Виталина Варела, которую зовут так же, как ее героиню, признана лучшей актрисой. А лучшим актером — Режис Мирупу из фильма «Лихорадка».

Спецприз жюри достался южнокорейскому фильму «Высота волны» Парк Джуг-бума, а приз за режиссуру — Дамиену Манивелю за картину «Дети Айседоры». В конкурсе «Леопарды будущего» награда за режиссуру присуждена нашему соотечественнику Антону Сазонову за картину «Отпуск».

Рита Русакова