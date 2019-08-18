Российский фильм «Отпуск» Сазонова получил приз на кинофестивале в Локарно

Российский фильм «Отпуск» Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня») 72-го международного кинофестиваля в Локарно.

Международный кинофестиваль в Локарно ежегодно проводится в августе в одноименном городе в Швейцарии. Он считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Канн, Венеции и Берлина.

«Победа абсолютно неожиданная. Один из членов нашего жюри — Майк Плант, отборщик короткого метра фестиваля "Сандэнс", и это особенно приятно, для меня это не менее важный киносмотр»,— прокомментировал получение награды режиссер (цитата по ТАСС). Также Антон Сазонов отметил, что показ фильма в России в этом году не планируется. Картина продолжит участвовать в кинофестивалях в следующем году.

Антон Сазонов молодой режиссер. Его дипломный короткометражный фильм «Тупик» участвовал в конкурсе короткого метра «Кинотавра» (2017), а также вошел в лонг-лист премии «Золотой Орел».

О фестивальном мейнстриме этого года читайте в материале “Ъ” «Магия черного света».