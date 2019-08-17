Минздрав рекомендует ввести штрафы за курение на работе

Минздрав предлагает работодателям разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения поощрений и/или штрафных санкций. Это может быть сделано на основе статистики влияния табачной зависимости на производительность.

Об этом говорится в документе «Укрепление общественного здоровья» (.pdf), на него обратил внимание РБК.

Авторы ссылаются на данные портала SuperJob, согласно которым 31% курильщиков выходят на перекур три-четыре раза за день, 37% курят почти каждый час и тратят на это пять-десять минут каждый раз. По подсчетам экспертов, если 15 сотрудников со средней зарплатой в 30 тыс. руб. в среднем курят четыре раза в день по пять минут, то компания ежемесячно «тратит впустую» почти 150 тыс. руб.

В пресс-службе Минздрава РБК заявили, что приведенные в документе меры носят рекомендательный характер.

Ранее правительство поддержало очередное ужесточение антитабачного законодательства.

Новый антитабачный закон должен ввести тотальный запрет на дым: в документе появляются понятия «электронное курительное изделие» и «кальян», которые официально приравниваются к обычным сигаретам. Устройства запретят продавать детям — этого добивался Минздрав, заметив растущую популярность электронных сигарет среди россиян старше 15 лет.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Из общественных мест исключают любой дым».