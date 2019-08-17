Кузнецова вышла в финал теннисного турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила австралийку Эшли Барти в полуфинале турнира WTA в Цинциннати, США. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Россиянка занимает 153 место в рейтинге WTA, австралийка — 2-е.
В финале Кузнецова сыграет с победительницей матча между американками Софией Кенин и Мэдисон Киз.
Турнир завершится 19 августа. Его призовой фонд составляет почти $3 млн.
О турнире читайте в публикации “Ъ” «Светлана Кузнецова отработала визу в полуфинал».
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