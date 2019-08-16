Светлана Кузнецова отработала визу в полуфинал

На Western & Southern Open, продолжающемся в Цинциннати престижном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 с призовым фондом $2,9 млн, главной возмутительницей спокойствия выступает Светлана Кузнецова. После двух побед подряд над соперницами из первой десятки, американкой Слоун Стивенс (10-я в мире) и чешкой Каролиной Плишковой (3-я), она вышла в полуфинал. Лучший с точки зрения рейтинговых очков результат за два с лишним года позволит 34-летней россиянке, занимающей на данный момент в мировой классификации лишь 153-е место, вернуться в топ-100.

Для российских болельщиков выход Светланы Кузнецовой в четвертьфинал Western & Southern Open поздно вечером в четверг остался в тени сенсационной победы Андрея Рублева над Роджером Федерером. И это, конечно, было несправедливо. Ведь 34-летняя победительница US Open 2004 года и Roland Garros 2009-го, которую, как и ее молодого соотечественника, в последние месяцы мучали травмы, показала свой лучший результат в нынешнем сезоне. Так здорово, как в Цинциннати, Светлана Кузнецова не играла с августа прошлого года, когда совершенно неожиданно, будучи лишь 128-й ракеткой мира, выиграла турнир в Вашингтоне. Тот самый турнир, где у нее сейчас не было шансов защитить титул из-за проблем с американской визой, о чем “Ъ” уже сообщал.

В связи с этим Светлана Кузнецова даже опустилась в конец второй сотни, но теперь получается, что нет худа без добра. С опозданием оказавшись в Северной Америке, она сконцентрировалась на главных соревнованиях и сначала очень достойно выступила на состязании категории Premier 5 в Торонто, где, получив wild card, дошла до третьего круга, а на этой неделе демонстрирует высокое мастерство и чудеса выносливости на аналогичном престижном состязании в Цинциннати.

Здесь она тоже попала в основную сетку благодаря wild card и для начала в трех тяжелейших сетах переиграла 11-ю ракетку мира Анастасию Севастову из Латвии. Затем последовала победа над очень талантливой украинкой Даяной Ястремской, у которой во второй партии на чужой подаче удалось отыграть два матчбола. В третьем круге Светлана Кузнецова уже без видимых проблем разобралась с американкой Слоун Стивенс, замыкающей первую десятку. А в четвертьфинале преодолела сопротивление чешки Каролины Плишковой, которая стоит в рейтинге третьей и перед началом турнира претендовала на лидерство.

Хотя играют эти соперницы совершенно по-разному — Плишкова сильнее бьет по мячу, а Кузнецова более вариативна — и ту, и другую тренируют специалисты из Испании. Причем с одинаковой фамилией. Кузнецова после перерыва вернулась к Карлосу Мартинесу, с которым уже добивалась больших успехов, а с Плишковой работает чемпионка Wimbledon 1994 года Кончита Мартинес. Чешка начала встречу очень здорово и в первой партии имела преимущество за счет мощной подачи. Такой же оставалась картина и до десятого гейма второго сета, в котором она подавала на матч. Не зная особенностей характера высокой стройной правши, можно было подумать, что победа у нее уже в кармане, но это, конечно, было не так. Потому что Плишкова, имеющая неустойчивую нервную систему, в который уже раз в решающий момент дрогнула, чем не преминула воспользоваться Кузнецова.

В Цинциннати сейчас стоит жара, поэтому по окончании второй партии, которую россиянка выиграла на тай-брейке, последовал десятиминутный перерыв. Плишкова отправилась в раздевалку, а Кузнецова попросила выйти на корт врача, и тот занялся ее спиной. Тем не менее, в третьем гейме решающего сета россиянке удался один брейк. Несколько следующих геймов шла абсолютно равная игра, с обоюдными шансами, но Кузнецова терпела изо всех сил и преимущества не отдавала. А напоследок она еще один раз взяла подачу Плишковой, которая снова дала слабину.

В итоге — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3 после 2 часов 18 минут борьбы. В общей же сложности в четырех матчах на этой неделе Кузнецова провела на кортах уже 8 часов 19 минут. Однако этот марафон не напрасен. Благодаря яркому выступлению в Цинциннати она заработала уже 350 рейтинговых очков — их максимальное количество после выхода в четвертьфинал Wimbledon 2017 года. И теперь поднимется в мировой классификации примерно на 70 позиций, то есть вернется в топ-100.

В полуфинале россиянку ждет Эшли Барти, недавняя первая ракетка мира, которая, впрочем, в Цинциннати имеет шанс отобрать этот титул у японки Наоми Осаки. Раньше Кузнецова с австралийкой не встречалась.

Евгений Федяков