Почти полмиллиона человек в Гонконге вышли на митинг против насилия

Более 475 тыс. человек вышли в парк Тамар в Гонконге, несмотря на ливень, на митинг против насилия, сообщила газета China Daily. Участники скандировали лозунги, размахивали флагами Китая и Гонконга и пели китайский гимн.

По словам собравшихся, им надоели «бесконечные незаконные марши». Один из участников призвал остальных поприветствовать работу полиции Гонконга, которая старается поддерживать общественный порядок. Издание отмечает, что его призыв «вызвал громкое одобрение».

В то же время в районе Монкок у полицейского участка продолжились антиправительственные протесты. По данным местного издания Headline Daily, демонстранты закидали здание мусорными ведрами и сырыми яйцами. Полицейские с помощью автомобилей оттесняли протестующих.

Газета South China Morning Post также сообщила о проведении соглсованного митинга преподавателей в поддержку молодых протестующих. Более 22 тыс. человек шли от сада Чаттер к Дому правительства. «Молодежь и студенты — наше будущее. Нам нужно защитить их»,— заявил глава гонконгского профсоюза профессиональных учителей (PTU) Фунг Вай-вах. Он отметил, что большинство задержанных в ходе протестов — студенты.

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Реакция Пекина на демонстрации ужесточается, там назвали протестующих террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».