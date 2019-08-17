Почти 50% британцев выступили против «Брексита» без сделки

Жители Великобритании выступили против планов премьер-министра Бориса Джонсона осуществить выход из ЕС («Брексит») без сделки — согласно опросу, 49% предпочитают или отсрочку, или отмену «Брексита», или проведение нового референдума.

Опрос BMG Research, проведенный для The Independent, показывает, что 34% поддерживают выход из ЕС без сделки, если необходимо.

Опрос 1515 совершеннолетних жителей Великобритании был проведен за несколько дней до 12 августа. 7% избирателей хотят, чтобы любой запрос на продление статьи 50 стал поводом для новых переговоров.

Порядка 20% предпочитают проведение нового референдума. 22% выступают за отказ от «Брексита» и 6% продолжают поддерживать его.

Господин Джонсон говорил о том, что 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС, даже если соглашение заключено не будет (без сделки). Невозможность прийти к компромиссу по «Брекситу» стало, по мнению экспертов, основной причиной ухода в мае Терезы Мэй с поста премьер-министра Объединенного Королевства.