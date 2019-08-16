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Московские предприятия намерены взыскать с организаторов и участников протестов более 13 млн рублей

ГУП «Мосгортранс», ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» и ООО «АНКОР» подали иски в суд к одним и тем же ответчикам — девяти оппозиционерам, которые являлись организаторами и участниками протестных акций в столице в июле этого года. Предприятия требуют взыскать более 13 млн руб. с Ильи Яшина, Любови Соболь, Юлии Галяминой, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Владимира Милова, Алексея Навального, Олега Степанова и Георгия Албурова.

Так, ГУП «Мосгортранс» подал иск в Коптевский районный суд Москвы на сумму 1 218 591,58 руб. Как указывает истец, «27 июля 2019 года на территории города Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки». Речь идет в частности о «простое транспортных средств по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города».

ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» предъявляет иск к тем же ответчикам и в тот же суд на общую сумму 11 468 000 руб. Истец полагает, что «организация понесла убытки в размере 235 541 руб.— в связи с выделением грузового автомобильного транспорта в целях организации безопасности дорожного движения». Еще 434 472 руб. предполагается взыскать «по причине мероприятий по санитарному содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети Москвы, на территории которых проходили несогласованные акции». Также, по подсчетам истца, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие ответчики причинили «ущерб в виде повреждения малых архитектурных форм на 10 797 986 руб.».

Третий иск подан ООО «АНКОР» в Тушинский районный суд. Как указывает в исковом заявлении истец, «27 июля 2019 года рядом со зданием на ул. Тверской, в котором истец арендует помещение и осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, состоялось публичное мероприятие». С целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец «был вынужден приостановить ведение своей деятельности 27 июля с 10 часов до 20 часов». Упущенная выгода, по подсчетам истца, составила 551 847 руб.

«Это абсурд, в котором, очевидно, нет никакой логики,— прокомментировал иски в разговоре с “Ъ” незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев.— Причиной всех неудобств — пробок на дорогах, затруднения движения пешеходов — были силовики, тому есть множество фото- и видеодоказательств. Граждане не имели к этому никакого отношения».

Напомним, что 27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция «За честные выборы», в результате которой полиция задержала 1074 человека (по данным МВД). Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» сообщает о 1388 задержанных. После событий 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ («массовые беспорядки»). Фигурантами дела на сегодняшний день является 14 человек.

Мария Старикова


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