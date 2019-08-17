В аэропортах Москвы задержано и отменено 17 рейсов

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 10:43 в московских аэропортах задержано или отменено 22 рейса. Во Внуково задержан один рейс. В Домодедово восемь рейсов отменено, пять задержано. В Шереметьево задержано три рейса.

Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Сегодня, 17 августа, в городе прогнозируются небольшие осадки, ветер 5–10 м/c. Температура воздуха — до 17–19°С.