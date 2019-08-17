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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, по области также возможна гроза. Предупреждение действует до 21:00 17 августа.

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице облачно, будет дождь, местами сильный, порывы ветра 5–10 м/с. Температура воздуха составит 17–19°С (по области 16–21°С).

Завтра, 18 августа, в Москве также ожидается дождь. Температура немного повысится — до 18–20°C, (по области 16–21°C).

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