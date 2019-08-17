Жесткая посадка, ужесточение контроля и полицейская жесть Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цитаты недели

«Вопрос, кто все эти отчеты будет писать. Получается, что мы будем из бюджета платить часть зарплаты ученым не за науку, а за написание никому не нужных заявок на прием иностранцев и отчетов об их пребывании» ( профессор РАН Артем Оганов о приказе Министерства науки и высшего образования РФ, ужесточающем правила взаимодействия российских ученых с иностранцами ).

). «Мы не согласны с теми, кто называет происходящее политическим кризисом» ( пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков об акциях протеста в Москве ).

). «Увидел эту жесть в YouTube и не могу пройти мимо <…> Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно, сука, происходить!» (певец Егор Крид о действиях правоохранительных органов на митинге в Москве).

Цифры недели

233 человека выжили после аварийной посадки в Подмосковье самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний». Пилотам президент Владимир Путин присвоил звания Героев России, остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

81,6 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений подано за первое полугодие 2019 года в Пенсионный фонд РФ. Это в 6,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

58,8 млн руб. составил бюджет избирательной кампании кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова. Это вчетверо больше, чем у кандидата от КПРФ Владимира Бортко.

На 283% увеличилось количество онлайн-трансакций по картам в первой половине 2019 года.

До 28% с 31% в 2017 году снизился рейтинг партии «Единая Россия».

Около 13% населения России можно отнести к исключенным из общества, следует из расчетов Высшей школы экономики.

На 0,1% снизились потребительские цены за вторую неделю августа. Рост промпроизводства за семь месяцев 2019 года составил 2,6%, а падающая нефть надавила на рубль, и курс доллара впервые с мая превысил 66 руб.

Инициативы недели

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин.

Крупнейшие нефтекомпании попросили правительство продлить переходный период, освобождающий их от проведения государственной экологической экспертизы.

Для создания сетей 5G в России предложен диапазон 4,4–4,99 ГГц, популярный только в Китае и Японии. Нехватка оборудования для этого диапазона может привести к «отставанию от прогресса», признают в Минкомсвязи.

По букве закона

Бывший дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая, что она была изнасилована тремя сослуживцами, подкрепила требования гражданским иском на 100 млн руб.

Мосгорсуд перевел под домашний арест гражданина Франции Филиппа Дельпаля, фигуранта «дела Майкла Калви».

Следственную группу по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля возглавил старший следователь Рустам Габдуллин, который ранее курировал расследования беспорядков на Болотной площади в 2012 году.

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал по так называемой «дадинской» статье (многократное нарушение правил проведения митингов) гражданского активиста Константина Котова. Также на этой неделе за участие в акциях 27 июля и 10 августа были арестованы еще трое.

Мещанский районный суд Москвы спустя почти четыре месяца возобновил процесс по делу «Седьмой студии». Защита, комментируя выводы новой экспертизы, заявила, что в театральной компании «не украли у государства, а, наоборот, сэкономили для государства около 80 млн руб.».

Неоднозначные достижения

Зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов получил орден Дружбы за «добросовестную работу».

Российское военно-историческое общество (РВИО) приступило к новым раскопкам на месте массового захоронения жертв политических репрессий Сандармох в Карелии. В первый же день объявлено об обнаружении останков двух человек и двух гильз «иностранного производства».

Отставки и назначения

Как стало известно “Ъ”, на место первого заместителя главы Росгвардии претендуют статс-секретарь—заместитель главы ведомства Олег Плохой и генерал-полковник Сергей Ченчик, возглавляющий главный штаб войск национальной гвардии.

Советник президента России Сергей Глазьев может стать новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Романа Бессмертного.