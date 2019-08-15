Путин наградил заместителя главы Мосгоризбиркома за «добросовестную работу»

Заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Юрий Ермолов награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как отмечается в документе, награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

В Мосгоризбиркоме господин Ермолов отвечает за взаимодействие с ЦИКом и правительством Москвы, организацию работы аппарата комиссии, финансовое обеспечение проведения выборов, работу ГАС «Выборы», а также рассмотрение обращений, в том числе жалоб на решения избирательных комиссий, сообщается на сайте МГИК.

Юрий Ермолов награжден на фоне массовых акций протеста, которые проходят в Москве из-за отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Во время несогласованных акций были задержаны больше двух тыс. человек. Сейчас 14 из них арестованы по обвинению в участии в массовых беспорядках.

О реакции Кремля на протестные акции в Москве — в материале “Ъ” «Президент обращает внимание на происходящее».