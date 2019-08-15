Цены чуть вздрогнули

Вторая неделя августа впервые продемонстрировала снижение цен, с начала месяца индекс потребительских цен (ИПЦ) сократился на 0,1%. Пока нет гарантии на дефляцию даже в масштабах одного месяца, хотя это и весьма вероятно — внутри месяца динамика ИПЦ пока лучше, чем год назад, хотя дефляция существенно слабее, чем в августе 2017 года.

Оценки Росстатом внутримесячной динамики ИПЦ за период с 6 по 12 августа впервые позволяют предположить, что ожидаемая Минэкономики августовская дефляция, снижение цен по итогам месяца, все же произойдет. Согласно данным сводки Росстата, вторая неделя месяца дала снижение цен на 0,1%. В ежедневном выражении цены снижались (с 1 по 12 августа) в среднем на 0,005% в сутки. Таким образом, с начала года уровень инфляции составил 2,6% — в июле прирост показателя составлял 2,7%. В течение одной недели июля цены в РФ также снижались на 0,1%, однако этот эпизод был крайне краткосрочным, среднесуточное снижение цен составляло в течение недели 0,003%.

Сейчас картина снижения цен, обеспеченная в первую очередь сезонной плодоовощной дефляцией, выглядит даже лучше, чем в августе 2018 года: напомним, год назад цены в РФ за август не изменились, внутримесячное снижение цен было зафиксировано также в середине месяца, но оно было крайне непродолжительным — одну неделю. При этом параметры будущего поведения ИПЦ сейчас больше напоминают именно 2018 год, а не август 2017 года, в котором цены по итогам месяца снизились на 0,5%. С большой вероятностью, впрочем, дефляция по итогам месяца все же будет зафиксирована: в связи с холодным июлем пик сезонности сдвинут, по разным оценкам, на одну—три недели, скорее всего, снижение ИПЦ будет зафиксировано и по итогам текущей недели, и, возможно, в начале сентября.

При этом урожай как таковой не позволяет слишком хорошо оценивать и будущие масштабы дефляции, и ее продолжительность: по большинству параметров итоги сезона для агроотрасли были сопоставимы с итогами 2018 года или чуть хуже, таким образом, рассчитывать на то, что новый урожай создаст значимое дополнительное дезинфляционное давление, вряд ли приходится. По всей видимости, в происходящем можно усмотреть и сравнительно малый масштаб изменений в работе самой агроотрасли. Напомним, Банк России с середины 2018 года указывает на то, что дефицит инвестиций в отдельные сегменты инфраструктуры агрорынка (в первую очередь современные склады и логистические мощности, а также тепличные хозяйства) может как минимум снизить волатильность продовольственных компонент ИПЦ, ЦБ даже рассматривал возможность инвестиций в такие мощности, крупные вложения в этом секторе кредитовал Сбербанк. В инфляции августа 2019 года существенных изменений за год, по крайней мере сейчас, усмотреть невозможно; возможно, стагнация спроса домохозяйств в целом в последние годы делает эффект от развития агропроизводств меньшим, чем ожидалось.

Опубликованные 12 августа комментарии Банка России по июльскому ИПЦ также не позволяют говорить о том, что августовская дефляция, если она и случится, будет продолжительной и мощной. В целом продовольственная инфляция в июле составила 0,3%, в измерении «год к году» она по прошлому месяцу составляла 5,5%, до этого она ожидаемо сокращала годовые темпы прироста в течение пяти месяцев подряд. ЦБ предполагал в своем комментарии, что процесс подстройки предложения к спросу на агрорынке в июле завершался по наиболее длительно приспосабливающимся секторам — птицеводству и животноводству, причем по молочному животноводству эта подстройка Банком России считалась явно не завершенной. Учитывая нерекордный ожидаемый урожай зерновых, можно предположить, что даже с учетом сезонного снижения цен рост в сельском хозяйстве в этом году и развитие конкуренции вряд ли снизят общие параметры агроинфляции — каких-либо значимых изменений вряд ли следует ждать до 2020 года, несмотря на короткий инвестиционный цикл в сельском хозяйстве,— а, возможно, и дольше, если спрос будет продолжать стагнировать и в следующем году.

Дмитрий Бутрин