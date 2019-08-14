«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных).

Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются на том же уровне — 11% и 10% соответственно. «Коммунисты России» обогнали парламентскую «Справедливую Россию» — 3% против 2%.

Среди тех, кто определился с выбором для голосования, за «Единую Россию» выступило 44%, за КПРФ — 17% (максимум с 2016 года), за ЛДПР — 16%. «Коммунистов России» и «Справедливую Россию» готово поддержать 4%, «Яблоко» и Партию пенсионеров за социальную справедливость — 2%.

Еще 41% респондентов не знают, за кого голосовать, либо вообще не будут участвовать в выборах. Доля последних достигла максимального уровня с предыдущих выборов в Госдуму в 2016 году.

«Суммарный процент тех, кто не готов голосовать и не определился с выбором, приблизился к тому, сколько в совокупности готово проголосовать за парламентские партии. Получается, что люди, переставшие поддерживать “Единую Россию”, ушли в пассивную массу»,— заявил директор «Левада-центра» Лев Гудков «Ведомостям». По его словам, это может сказаться на явке на следующих выборах. Господин Гудков отметил, что у россиян 30–35 лет, считающих выборы ритуалом, происходит отчуждение от политики.

Опрос проведен 18–24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Напомним, за первую неделю июля рейтинг «Единой России», измеряемый ВЦИОМом, упал с 33,6 до 32,2%. Этот результат стал минимальным с января 2006 года. Прежний минимум рейтинга «Единой России» был зафиксирован в конце января 2019 года. Тогда он составлял 32,3%. Он опустился вслед за рейтингом доверия президенту России Владимиру Путину, который обновил исторический минимум за 13 лет.

О том, как на рейтингах властей сказываются непопулярные решения,— в публикации “Ъ” «Настроения сереют».