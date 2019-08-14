Следствие по делу о массовых беспорядках возглавил куратор «болотного дела»

Следственную группу по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля в результате несогласованной акции протеста возглавил старший следователь при председателе Следственного комитета России (СКР) по особо важным делам Рустам Габдуллин. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков, защищающий родственников одного из фигурантов дела о массовых беспорядках Сергея Фомина. «Следственную группу по "болотному делу-2" возглавил Габдуллин»,— сообщил в своем телеграм-канале Максим Пашков. В разговоре с “Ъ” адвокат уточнил: речь идет о генерал-майоре Рустаме Габдуллине, который курировал расследования беспорядков на Болотной площади (2012 год) и пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (2018 год) «Это (назначение.— “Ъ”) может говорить, что мы доживем до ч. 1 ст. 212 УК РФ»,— предполагает господин Пашков. Напомним, пока 14 фигурантов уголовного дела, 13 из которых содержатся в СИЗО, обвиняются по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках; наказание — лишение свободы от трех до восьми лет). Первая часть квалифицирует преступление как «организацию массовых беспорядков» и предусматривает в том числе лишение свободы от пяти до десяти лет.

Единственный фигурант, остающийся на свободе,— режиссер Дмитрий Васильев, который вчера был повторно госпитализирован из-за проблем со здоровьем. В СИЗО находятся Айдар Губайдулин, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Данила Беглец и Валерий Костенок (признал, что кинул пустой пластиковой бутылкой в сотрудника Росгвардии, подчеркнув: «не желая причинить вред здоровью»), Сергей Фомин (волонтер штаба Любови Соболь, объявленный в розыск и сдавшийся полиции; он трижды звонил в СКР и ОВД, уточняя, как помочь следствию, после чего ему рекомендовали явиться в полицию в назначенное время) и студент ВШЭ Егор Жуков (по версии следствия, координировал действия толпы 27 июля, хотя сам он утверждает, что помогал протестующим покинуть проезжую часть и избежать аварийной ситуации). Всем, кроме Дмитрия Васильева, избрана мера пресечения — два месяца содержания под стражей.

Мария Старикова