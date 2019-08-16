Сергей Глазьев вернется к интеграции

Новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может стать советник президента Сергей Глазьев. Проект такого решения уже одобрен на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 августа в Киргизии. Ожидается, что кандидатура Сергея Глазьева будет представлена главам государств «пятерки» 1 октября на саммите в Ереване.

О возможном назначении Сергея Глазьева на пост министра ЕЭК сегодня сообщили СМИ со ссылкой на источники, рассмотрение его кандидатуры “Ъ” подтвердили в пресс-службе комиссии. По данным Bloomberg и «Известий», совмещать должности он не будет и покинет пост советника президента. В администрации президента господин Глазьев работает с 2012 года.

Тема евразийской интеграции Сергею Глазьеву знакома: в 2008-м он занимал должность заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, а в 2009–2012 годах был ответственным секретарем Таможенного союза, где также занимался формированием единого экономического пространства.

В ЕЭК Сергей Глазьев займет кресло, освобождающееся после ухода Татьяны Валовой, которая, как сообщалось еще в мае, возглавит женевскую штаб-квартиру Организации Объединенных Наций.

Напомним, в начале 1990-х Сергей Глазьев был министром внешних экономических связей, затем депутатом Госдумы нескольких созывов. В 2004 году он выставил свою кандидатуру на президентские выборы и набрал 4% голосов. Сергей Глазьев, частности, известен своей критикой идеи накопления госрезервов в иностранной валюте и предложениями использовать их для инвестирования в производство на территории РФ. Также Сергей Глазьев считается сторонником жесткого валютного регулирования. В 2015 году в качестве реагирования на санкции он предлагал, в частности, «переход к суверенной денежно-кредитной политике», предполагающий «системное управление» ДКП по всем параметрам: от ставок до валютной позиции банковской системы. Также он тогда предлагал денежным властям начать обширные кредитные вливания в промышленность по ставкам не выше 4% — в целом эмиссионная программа предполагалась в объеме до 20 трлн руб. за пятилетку. Предлагалось среди прочего и «временное замораживание цен на товары ежедневного потребительского спроса» и установления предельной «маржи торговой системы».

Отметим, для назначения на должность министра ЕЭК требуется утверждение кандидатуры на нескольких уровнях. Сначала на уровне вице-премьеров стран—членов ЕАЭС, затем на уровне глав правительств. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ЕЭК, эти этапы уже пройдены: кандидатура Сергея Глазьева одобрена 9 августа на заседании межправсовета в Киргизии. Теперь для назначения необходимо получить согласие президентов «пятерки» — этот вопрос будет рассматриваться на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое намечено на 1 октября в Армении.

Отдел экономики