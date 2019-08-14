Особо донбасен

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Романа Бессмертного. Он проработал в ней чуть больше месяца. Решение президента источники “Ъ” в его окружении объясняют различиями в видении минского процесса и последними резкими заявлениями господина Бессмертного. Последний не отрицает возникших разногласий. На работе ТКГ увольнение переговорщика сказаться не должно: в МИД РФ “Ъ” сообщили, что очередные переговоры должны состояться 21 августа в Минске.

Указ Владимира Зеленского появился на его сайте 13 августа. «Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы»,— говорится в документе. Пояснения причин такого решения в указе нет.

В прошлом Роман Бессмертный уже занимался проблемой Донбасса. Он был переговорщиком в ТКГ при президенте Петре Порошенко на этой же позиции с 2015 по 2016 год. Из состава группы вышел по собственной инициативе, объяснив это разногласиями с президентом.

Владимир Зеленский 9 июля вернул господина Бессмертного в переговорный процесс. Но на этот раз его работа в ТКГ продлилась чуть больше месяца.

В пресс-службе украинского президента в ответ на просьбу “Ъ” прокомментировать увольнение переговорщика ответили, что это связано с формированием эффективной команды.

«Минский переговорный процесс сегодня остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности о прекращении огня, возвращении пленных и об обмене удерживаемыми лицами. Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках трехсторонней контактной группы в Минске»,— говорится в ответе пресс-службы офиса президента.

Неофициально информированный собеседник “Ъ” в Киеве, объяснил принятое решение различиями в видении перспектив минского процесса у главы государства и Романа Бессмертного. Он также добавил, что на позицию господина Зеленского повлияли последние высказывания господина Бессмертного.

Роман Бессмертный был сторонником жесткой линии в переговорах, о чем заявлял публично.

После того как 6 августа попаданием мины убило четырех украинских военных в районе Павлополя, он заявил “Ъ”, что ответом Киева на нарушение объявленного 21 июля перемирия должна стать приостановка участия Украины в работе ТКГ.

«Если бы люди, которые принимают решения, спросили меня, что нужно делать, я бы им сказал, что нужно заявить о прекращении Украиной работы в минском формате до встречи лидеров "нормандской четверки" (в нормандском формате участвуют Германия, Россия, Украина, Франция.— “Ъ”). Я согласен с теми, кто говорит, что с этого дня надо прекратить поставки воды, электроэнергии, грузов на оккупированные территории. А также приостановить все работы в районе Станицы Луганской (там ведется разминирование в районе разрушенного ранее моста для его восстановления.— “Ъ”)»,— заявил тогда “Ъ” Роман Бессмертный.

Это заявление, по данным “Ъ”, вызвало недовольство в Москве. В окружении президента Украины, который не раз говорил, что готов добиваться мира на востоке всеми возможными способами, по информации “Ъ”, тоже были недовольны этим заявлением.

Комментируя свое увольнение господин Бессмертный заявил, что узнал о нем из СМИ. Впрочем, отметил он, о своем назначении 9 июля он тоже узнал уже после того, как был введен в контактную группу. Подтвердил он и информацию о том, что на решение президента повлияли его высказывания.

«Причиной увольнения послужила моя публичная позиция. Относительно тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе. Я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь иначе. Я не могу понять, когда Украина, сильная своим народом, демонстрирует боязнь по отношению к абсолютно неорганизованной России. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел. Тем более что я знаю, как шли переговоры, достигались договоренности, я знаю, как требует международное право действовать в моменты таких обострений»,— рассказал он в интервью украинскому 24-му каналу. Такая позиция, отметил господин Бессмертный, «очевидно, пришлась не ко двору».

В МИД России не стали комментировать решение Владимира Зеленского, назвав его внутренним делом. При этом собеседник “Ъ” в ведомстве отметил, что планы провести в Минске очередное заседание ТКГ 21 августа пока не изменились. Источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, не исключил, что к этой дате господину Бессмертному могут успеть найти замену.

Владимир Соловьев