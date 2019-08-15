Рубль ощутил давление нефти

Риск рецессии в США и падающая нефть надавили на рубль. В среду курс доллара впервые с мая превысил 66 руб. Эксперты называют это важной психологической отметкой, за которой может последовать дальнейшее снижение рубля. Такую реакцию рынка участники объясняют в первую очередь дешевеющей нефтью. Цена барреля марки Brent снизилась сразу на 5%.

Кроме нестабильности нефтяных котировок на рубль оказывает влияние неадекватная монетарная политика мировых центробанков, пояснил экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов: «То, чего сейчас дополнительно боится рынок, — так это четкого сигнала, который во всех учебниках экономики расценивается как сигнал к рецессии. Речь о так называемой инверсии кривой доходности. Получается, что доходности по длинным облигациям падают и оказываются ниже, чем по краткосрочным. В чем причина? Центральные банки запаздывают с изменением своей кредитно-денежной политики».

Судя по изменению доходности американских облигаций, инвесторы считают ближайшее будущее более опасным, чем отдаленные перспективы. Издание The Bell резюмирует: риск рецессии в США, замедление экономики в Европе — для России это плохой сигнал. Спрос на сырье может падать, а нефтяные котировки ползти вниз, вплоть до $50 за баррель. К тому же продолжается отток вложений инвесторов из развивающихся рынков, в том числе российских — все это будет продолжать давить на рубль.

Еще один фактор всеобщего напряжения — торговая война США и Китая, говорит ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Хотя у рубля, на его взгляд, еще есть определенный запас прочности: «Тот факт, что США отложили часть пошлин на китайский экспорт до середины декабря, еще не означает, что переговоры будут проходить успешно. Разрушительное влияние торговой войны уже происходит по полной программе, потому что мы видим ухудшение статистики как по Китаю, так и по Европе, и по Соединенным Штатам. В этих условиях инвесторы ждут ухудшения глобальной ситуации на финансовых рынках, поэтому выводят свои капиталы из рискованных активов. Если говорить о рубле, то его позиции достаточно сильные за счет того, что у него фундаментальные показатели — одни из лучших в мире, профицит платежного баланса и международные резервы выше внешних обязательств. Если падение сырьевых цен продолжится, то рубль не сможет сопротивляться слишком долго и упорно, хотя каких-то очень резких колебаний мы не ждем до тех пор, пока нефть не упадет ниже $50-45».

Падение рубля к другим валютам — неизбежный процесс, а потому сберегать деньги лучше в более стабильных активах, отмечает управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Рынки некоторое время были перегреты и, может, останутся и дальше. Российская экономика, к сожалению, пока далека от эффективности среднезападной, поэтому рубль должен дешеветь сильно. Падение нашей и других развивающихся валют — нормальный, закономерный процесс. И мы увидим трехзначные значения рубля в обозримом горизонте. Если ты хочешь сберегать, то более эффективно — в менее волатильных валютах, а это доллар. За последние три-четыре года можно было что-то выиграть на рублевых депозитах, это все потом одним махом съедается валютной переоценкой.

Я не рекомендую бежать и покупать сейчас. Если у вас есть горизонт, года, то, конечно, сберегать надо в более твердой, чем рубль, валюте».

Еще один негативный фактор для развивающихся экономик — данные о росте запасов нефти в США. В отчете Американского института нефти говорится, что на прошлой неделе этот показатель вырос почти на 4 млн баррелей.

Владимир Соколов