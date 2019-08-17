Постановки «Платформы» не показали хищений По делу Кирилла Серебренникова завершена экспертиза, которая может изменить весь ход процесса

В пятницу по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова были оглашены результаты назначенной судом экспертизы, которая не смогла установить, сколько средств могло быть похищено при реализации проекта «Платформа». При этом сам проект был признан «значимым культурным явлением».

Несмотря на длительный перерыв — последнее заседание по уголовному делу «Седьмой студии» прошло в апреле,— слушания в Мещанском райсуде продолжались менее часа. Быстро зачитав выводы назначенной судом финансово-экономической экспертизы, судья Ирина Аккуратова объявила, что теперь намерена сама более подробно ознакомиться с ними, объявив перерыв до 23 августа. Такое решение судьи вполне объяснимо, так как выводы экспертов оказались неожиданными для всех сторон процесса.

Так, судя по представленным в суде материалам, эксперты не смогли ответить на два ключевых для обвинения вопроса. Экспертам не только не удалось определить общую сумму расходов АНО «Седьмая студия» на проект «Платформа», но и однозначно ответить на вопрос о наличии или отсутствии у студии нецелевых расходов бюджетных средств. Произошло это «из-за отсутствия в материалах дела документов бухгалтерского учета». Единственным утешением для обвинения можно считать лишь вывод экспертизы, подтверждающий, что большая часть из выделенных из бюджета 216,5 млн руб. была перечислена «Седьмой студией» на компании, через которые они затем были обналичены.

Однако, сравнив различные постановки, эксперты пришли к выводу, что общие затраты на проект «Платформа» могли составить примерно 260 млн руб., а с учетом налогов порядка 300 млн руб.

Также в заключении отмечалось, что проект стал «важным социально-эстетическим и культурным явлением российской культурной жизни».

Напомним, что экспертиза была назначена судьей Аккуратовой 15 апреля «для установления обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АНО "Седьмая студия"». Это было сделано после того, как судью не удовлетворило качество финансовой экспертизы, проведенной по заказу Следственного комитета России (СКР) во время расследования дела.

Адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы Софьи Апфельбаум, отметила “Ъ” «неожиданность» выводов экспертов. По мнению защитницы, эксперты установили, что все деньги, выделенные «Седьмой студии», были потрачены по назначению и «никто ничего не украл».

Отсутствие финансовых документов, полагает адвокат, это вина главбуха студии Нины Масляевой, которая является главным свидетелем обвинения.

При этом, отмечает госпожа Поверинова, защита готова представить документы и свидетельства, которые доказывают «полное отсутствие нецелевых расходов».

При этом адвокат скептически отнеслась к тому, что по результатам экспертизы прокуроры откажутся от обвинения. «За 38 лет адвокатской практики я лишь раз встречалась с тем, чтобы обвинение поступило таким образом,— отметила “Ъ” Ирина Поверинова.— Они убиваться будут, но не пойдут на такой шаг».

Напомним, что фигурантами дела являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директора РАМТ Софья Апфельбаум, бывший гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин и генпродюсер студии Алексей Малобродский. Всем им СКР вменяет хищение (ч. 4 ст. 159 УК) 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011–2014 годах Минкультом АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Никто из подсудимых вину не признает.

Владислав Трифонов