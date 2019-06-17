«Эксперты приступили» 41-е заседание по делу «Седьмой студии»: на перепроверку работы театральной компании отвели еще два месяца

В Мещанском суде Москвы спустя два месяца вновь собрались участники дела «Седьмой студи», в том числе театральный режиссер Кирилл Серебренников. На сегодняшнем заседании должны были доложить о результатах новой экспертизы. Но судья сообщила, что специалистам нужно еще два месяца, и отложила рассмотрение дела до 16 августа.

11:24. На сегодняшнем заседании судья ничего не сказала о мерах пресечения подсудимым. «У нас подписка (о невыезде),— сказала “Ъ” адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы Софьи Апфельбаум (у остальных подсудимых также подписка о невыезде.— “Ъ”). — Когда дело откладывается, она (подписка) сохраняется».

11:11. Далее рассматривается ходатайство об отложении дела. Прокурор поддерживает, защита также поддерживает ходатайство. Судья предлагает отложить заседание до 10:00 утра 16 августа. Все соглашаются. На этом заседание закрыто.

11:08. «15 мая эксперты приступили к производству экспертизы. Ориентировочный срок окончания проведения экспертизы — вторая половина августа»,— сообщает Аккуратова.

11:06. Заседание начинается. Входит судья Аккуратова. Докладывается явка: нет потерпевшей стороны.

11:05. Затем в зал прошла прокурор Надежда Игнатова. Сразу после в зал пригласили участников. Всех пригласили в зал.

11:05. У зала собралась толпа слушателей из примерно 20 человек. «Нет, нет, — говорит адвокат Поверинова, — сказали, что пригласят».

11:00. Прибыли Кирилл Серебренников и Алексей Малобродский со своими адвокатами.

10:52. За 15 минут до назначенного времени (заседание должно начаться в 11:00) прибыли Юрий Итин и его адвокат Юрий Лысенко.

Также на сегодняшнее заседание пришел социолог Анатолий Голубовский.

10:50. Последнее заседание по делу «Седьмой студии» прошло 15 апреля. Тогда судья Ирина Аккуратова назначила по делу новую экспертизу. На ее выполнение судья отвела два месяца — до 17 июня.

Однако, как сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом работы экспертов, дело к ним поступило только в середине мая. 14 июня “Ъ” в пресс-службе Мещанского суда сообщили, что в суд материалы от экспертов «еще не поступили».

Первая экспертиза, качество которой не удовлетворило суд, проводилась экспертом Татьяной Рафиковой из некоммерческого партнерства «КРЭС» три месяца — с 19 сентября по 29 декабря 2017 года.

10:44. В 10:30 к 433 залу, где проходят заседания, пришли Софья Апфельбаум и ее адвокат Ирина Поверинова. Они поздоровались с пришедшими на заседание слушателями и отошли к окну в лифтовом холле.

Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

Роман Дорофеев