Малый бизнес немало всех удивил

Число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), за год сократилось на 4% — с 5,9 млн до 5,7 млн. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов вчера объяснил сокращение укрупнением малого бизнеса, успехами борьбы с однодневками и ежегодным исключением из реестра МСП предпринимателей, не сдающих положенную отчетность. По его словам, речи о сокращении сектора не идет — за год его выручка выросла на 25%. В «Опоре России», отмечая эффективность господдержки МСП в ряде регионов, тем не менее говорят о сужении сектора из-за ослабления спроса, роста фискальной нагрузки и обострения конкуренции с большим бизнесом.

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 августа 2019 года в него включены 5,691 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Напомним, нахождение в реестре дает право на получение положенных малому бизнесу преференций (налоговые льготы, доступ к более дешевым кредитам, преимущества при участии в закупках и так далее). По сравнению с ситуацией на 1 июля этого года число субъектов МСП в реестре в августе сократилось сразу на 0,5 млн. Резкость этого сокращения объясняется ежегодным обновлением перечня — по закону о развитии малого бизнеса 10 августа каждого года налоговики исключают из реестра тех, кто не представил сведения о среднесписочной численности работников или налоговую отчетность, по которой можно определить доход предприятия.

Такие же «чистки» реестра происходили и в 2017–2018 годах. Впрочем, если сравнивать ситуацию на сопоставимые даты — 10 августа 2018 и 2019 годов (то есть сразу после «чистки»), то можно увидеть, что число субъектов МСП в реестре за год все равно сократилось — с 5,922 млн до 5,691 млн.

Ранее в августе эксперты Института экономики роста имени Столыпина назвали такое сокращение одним из симптомов снижения экономической активности в стране. Антон Силуанов вчера с таким мнением не согласился — по его словам, говорить о сокращении «количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей неправильно». Он отметил, что выручка малых предприятий на спецрежимах за 2018 год выросла на 25%: «Это значительный объем». Сокращение же реестра он объясняет в том числе тем, что «целый ряд малых и средних предпринимателей переходят в разряд более крупных, таких за последний год было 3 тыс.». Кроме того, на численности малого бизнеса могли сказаться успехи ФНС в борьбе с компаниями-однодневками. Также первый вице-премьер отметил, что выпавшие из реестра из-за непредставления отчетности продолжают работать (но уже без льгот, в общих реестрах всех юрлиц и ИП они остаются). «Получается так, что по количеству предприятий произошло сокращение, но на деле они как работали, так и работают»,— пояснил он.

В «Опоре России» оптимизм Антона Силуанова разделяют не в полной мере. «Мы первыми забили тревогу, когда увидели, что после роста на протяжении 2016–2018 годов число МСП и количество их сотрудников продемонстрировали отрицательную динамику»,— сказал “Ъ” президент объединения Александр Калинин. По его словам, рост числа МСП за период с августа прошлого года наблюдается только в трех регионах — в Московской, Ленинградской областях и Ингушетии. Это объясняется наличием программ по поддержке МСП на этих территориях и близостью к большим рынкам сбыта. Александр Калинин отмечает, что проект по самозанятым мог оттянуть небольшую часть предпринимателей из ранее зарегистрированных МСП: «Из 160 тыс. самозанятых примерно 20% ранее были в статусе ИП». Он соглашается, что ряд предприятий благодаря поддержке корпорации МСП могли поучаствовать в госзакупках и существенно нарастить показатели: «Но таких не более 50 тыс.». В целом же, по словам президента «Опоры», сектор МСП испытывает влияние неблагоприятных факторов: слабый потребительский спрос, неулучшающийся деловой климат, проблемы с доступностью финансирования, рост фискальной нагрузки (до 1 января 2019 года 32 сферы деятельности пользовались льготами по соцвзносам), рост доли госсектора в экономике. «Маржа в малом бизнесе сократилась, нагрузка на фонды оплаты труда выросла, конкуренция с большим бизнесом выросла — все это привело к сокращению сегмента МСП»,— говорит господин Калинин.

Отметим, что власти этим летом уже отреагировали на «волатильность» реестра МСП. Как уже сообщал “Ъ” (см. номер от 17 июня), Минфин предлагает обновлять реестр не раз год, а раз в квартал или даже по заявительному принципу. Минэкономики же разработало законопроект, согласно которому предприятия, выросшие за пределы размеров МСП, смогут остаться в реестре и получать причитающиеся льготы еще два года после этого.

Татьяна Гришина, Вадим Вислогузов