Сочинский нацпарк войдет в положение

Как выяснил “Ъ”, Минприроды готовит новую версию положения о Сочинском национальном парке. Новый документ может перевести часть рекреационных территорий, выделенных в аренду аффилированным с горнолыжным курортом «Роза Хутор» структурам для развития спорта и туризма, в заповедные. В таких зонах парка строить подобные объекты запрещено, что может поставить под угрозу расширение горных курортов в Красной Поляне. В свою очередь, в Минприроды говорят, что решение о новом зонировании еще не принято, поэтому говорить о каких-либо пересмотрах договоренностей с арендаторами преждевременно.

Минприроды готовит обновленную версию положения «О Сочинском национальном парке», сообщили источник “Ъ” в ФГБУ «Сочинский нацпарк» и собеседник, близкий к природоохранному ведомству. Как стало известно “Ъ”, новая версия положения о ФГБУ связана с принятием 19 июня 2017 года постановления правительства РФ № 729 «О расширении территории Сочинского национального парка».

По словам собеседника “Ъ” в ФГБУ, для реализации постановления было проведено лесоустройство с нанесением на карту новой конфигурации лесных массивов.

«Зонирование участков в границах нацпарка в разные периоды может быть разным, запрещено лишь уменьшение общей площади ООПТ,— пояснил собеседник “Ъ”.— Описание участка идет по преобладающей породе леса, но породы меняются естественным путем, например, на месте массива каштана появляются бук или дуб. Изменения идут и в результате каких-либо чрезвычайных ситуаций, в частности, на Кавказе практически погиб самшит — растение из Красной книги, сейчас на этих участках преобладают другие породы леса. Соответственно меняется и режим охраны, и зонирование участков, что будет отражено в новой версии положения о ФГБУ».

Другой собеседник “Ъ”, близкий к Минприроды, говорит, что после изменения зонирования коммерческие структуры, в том числе ООО «Роза Хутор», получившие в аренду участки в границах ООПТ, не смогут построить там объекты социально-культурного назначения, так как бывшие рекреационные территории станут заповедными. Напомним, в 2017 году правительство РФ распорядилось выделить ряд участков Сочинского нацпарка и Сочинского заказника в аренду на 49 лет для развития спорта и туризма в рамках инвестпроекта «Развитие территорий Красной Поляны в целях туризма и отдыха на 2016–2028 годы» компаниям, аффилированным с горнолыжным курортом «Роза Хутор». «Указанные в документе участки расположены преимущественно на северных склонах хребта Аибга и относятся к землям рекреационного назначения нацпарка, а также заказнику,— заявляли в 2017 году Lenta.ru представители курорта.— В целях дальнейшего развития Красной Поляны как горнолыжного и горноклиматического курорта здесь предполагается создание рекреационных, спортивных и бальнеологических объектов».

Представители «Интерроса» тогда называли расширение курортов в Красной Поляне «очевидной необходимостью»:

«На нее указывает стремительное развитие внутреннего туризма, увеличение потока туристов в зимний и летний сезоны».

«То, что застройщики разрушают уникальную природу парка и даже претендуют на Кавказский заповедник,— это факт, но в данном случае зонирование не так важно — с 3 июля 2018 года, когда были внесены изменения в ФЗ «Об особо охраняемых территориях», в национальных парках вообще запрещено строительство капитальных спортивных объектов, а также связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур,— напомнил “Ъ” руководитель программы по особо охраняемым природным территориям "Гринписа России" Михаил Крейндлин.— Если застройщики будут настаивать на своем — это будет явное нарушение закона, которое неправительственные организации несомненно будут обжаловать».

В пресс-службе ООО «Роза Хутор» не ответили на вопрос “Ъ” о том, действительно ли в проекте положения арендованные участки переведены в заповедную зону нацпарка. «В своей деятельности курорт "Роза Хутор" руководствуется только теми документами, которые утверждены правительством РФ,— сообщили в компании.— Закрепленное в распоряжении правительства РФ от 30 марта 2017 года решение о предоставлении в аренду земельных участков для развития рекреации в Сочинском национальном парке в районе Красной Поляны остается актуальным».

В ФГБУ «Сочинский нацпарк» по всем вопросам о новом положении рекомендовали обращаться в Минприроды. В природоохранном ведомстве “Ъ” подтвердили, что проект положения «О Сочинском национальном парке» проходит процедуру разработки в департаменте госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ. «Определение функционального зонирования ООПТ — прерогатива научно-технического совета ФГБУ, в управлении которого находится ООПТ, после чего решение научно-технического совета рассматривается и утверждается Минприроды,— добавили там.— Пока таковое решение не принято, говорить о каких-либо пересмотрах договоренностей с ООО "Роза Хутор" и другими арендаторами преждевременно».

Анна Перова, Краснодар; Анна Васильева