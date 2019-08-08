Защита Дмитрия Гудкова подала жалобу в ЕСПЧ

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, лидер Партии перемен (официально называется «Гражданская инициатива») Дмитрий Гудков обратился в Европейский суд по правам человека из-за административного ареста за организацию несанкционированной акции 14 июля. Как рассказала «Интерфаксу» адвокат Юлия Федотова, защита обнаружила в деле 11 нарушений Конвенции о правах человека.

«Во-первых, лишение свободы Дмитрия до самого разбирательства — там прошло больше 48 часов. Во-вторых, нарушено право на справедливое судебное разбирательство: в деле не участвовал прокурор, судья фактически взяла функции стороны обвинения на себя. Кроме того, нарушена ст. 18: то есть любое применяемое наказание должно быть соразмерным, в данном случае этого не было, потому что акция не повлекла никаких негативных последствий. Мы оспариваем также тот факт, что Дмитрия ограничили в праве на мирное собрание»,— сказала госпожа Федотова.

Она также отметила, что твит с призывом прийти на акцию 14 июля был размещен 12 июля, а «взяли его через две недели за это». «Получается не за само участие, а за твит, твит расценивается как организация»,— подчеркнула юрист.

Напомним, Тверской суд Москвы 30 июля назначил Дмитрию Гудкову 30 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 14 июля у здания Мосгоризбиркома. Суд признал оппозиционера виновным в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ). 1 августа Мосгорсуд суд рассмотрел апелляционную жалобу господина Гудкова и признал арест законным. В конце августа в суде будет рассмотрен также протокол за организацию несанкционированного митинга 27 июля, составленный на господина Гудкова, таким образом, он может быть вновь заключен под стражу сразу после истечения срока ареста.

Накануне ЦИК учел рекомендации своей рабочей группы и отклонил четыре из четырех рассмотренных вчера жалоб на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму. Одним из тех, кто получил окончательный отказ, является Дмитрий Гудков. Кандидат с решением ЦИКа не согласен и намерен обжаловать его в суде.

Подробнее — в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».