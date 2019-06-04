«Яндекс» оставил ключи

«Яндекс» отреагировал на публикации о запросе в компанию Федеральной службы безопасности (ФСБ), якобы потребовавшей ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Компания не подтвердила наличие такого запроса, но выразила уверенность, что «закон Яровой» можно исполнять без нарушения приватности данных пользователей. Ранее в похожей ситуации оказался ныне заблокированный Telegram.

«Яндекс» выступил с заявлением по поводу сообщения РБК о том, что ФСБ потребовала от компании передать ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В компании не уточняют, был ли такой запрос, но указывают, что «закон Яровой» «применяется не только к "Яндексу", но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети».

В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика, подчеркнули в «Яндексе».

«Исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка»,— говорится в заявлении «Яндекса».

Судя по ответу «Яндекса» ФСБ, компания «пытается ставить какие-то условия», рассуждает гендиректор хостинг-провайдера Diphost, автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин. «Видимо, они же и слили информацию, чтобы иметь хоть какой-то инструмент давления»,— предполагает он, не берясь прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ имени Ломоносова Иван Засурский в эфире “Ъ FM”: Показательно, что этот конфликт вырвался наружу. Дело в том, что очень много компаний приватно высказывали недовольство тем, как регулируется интернет в России. Хорошо, что это так обнажилось: стало понятным, что даже у "Яндекса" при всем его размере и возможностях есть колоссальные проблемы с законами, который были приняты. По большому счету, это наша трагедия, что мы создали ситуацию, при которой так сильно страдают интернет-компании. В России много лет говорят, что наша юрисдикция становится непривлекательной для бизнеса, что крайне глупо сейчас запускать интернет-проекты и что-то делать, к сожалению. Мне кажется, русский язык и российская юрисдикция перехвачены службами безопасности, которые считают, что они гораздо важнее, чем любой человек, который здесь живет, и бизнес, который здесь работает. В свою очередь, у "Яндекса", в принципе, судьба очень трагичная, потому что компания постепенно оказывается все в более и более сложной ситуации, а отступать ей, по большому счету, некуда. Они и так уже в принципе искалечены тем, что оказались русской компанией, то есть у них основной рынок — отечественный. Из-за этого, как мне кажется, компания выбрала такие направления развития, как такси, доставка еды, то есть максимально идет в реальный мир. Но этим нельзя компенсировать то отставание, которое неизбежно начинает возникать в развитии. Ведь кто-то рядом развивает передовые сервисы, потому что, в отличие от русских интернет-проектов, в мире они продолжают бурно развиваться. Это все-таки совсем не равные условия для конкуренции, например, с Google.

В 2017 году ФСБ потребовала ключи шифрования для дешифровки сообщений пользователей от мессенджера Telegram. После отказа исполнить требование ФСБ Telegram по решению суда был заблокирован в России в апреле 2018 года.

Дмитрий Шестоперов