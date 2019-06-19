Счетная палата: пропускная способность Домодедово упала после модернизации

После реализации проекта Росавиации по модернизации аэропорта Домодедово его пропускная способность упала, сообщили в Счетной палате. «Росавиация не справилась в срок с проектом развития аэропорта Домодедово. Модернизация привела к тому, что пропускная способность воздушной гавани упала»,— говорится в сообщении аудитора.

Модернизацию начали в 2012 году. Для выполнения проекта, в том числе для реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП), Росавиация заключила контракт с СУ-1. Завершить реконструкцию планировалось до 2014 года, однако этого не сделали, с компанией контракт расторгли только в 2018 году. При этом СУ-1 уже два года проводит процедуру банкротства.

Аудиторы отмечают, что в 2014 году Росавиация заключила с СУ-1 еще один договор на строительство второй взлетно-посадочной полосы, которая так и не была построена. При этом сумма контракта была завышена на 282 млн руб.

«Существующая ВПП-2 частично разобрана — ее длина сократилась с 3,8 до 2,4 тыс. м. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%. Не построены также перроны к новому терминалу, который возвел инвестор. В результате здание простаивает до настоящего времени»,— заявили в Счетной палате.

Руководитель Росавиации заявил, что ведомство намерено достроить ВПП-2, для этого понадобиться еще 3,5 млрд руб.

Позднее в пресс-службе аэропорта заявили, что Домодедово рассчитывает на завершение строительства «ВПП и аэродромной инфраструктуры с учетом новых обстоятельств, связанных со сменой подрядчика». «Со своей стороны аэропорт реализовал проекты по расширению терминальной инфраструктуры»,— сказал представитель аэропорта (цитата по «РИА Новости»).

Аэропорт Домодедово завершил 2018 год с убытком в 833 млн руб. по МСФО из-за курсовой разницы. Доход аэропорта составил 9,4 млрд руб.

О том, как пассажиропоток аэропорта снижается на фоне роста перевозок,— в публикации “Ъ”.