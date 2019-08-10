Генпрокуратура организовала проверку СИЗО «Кресты-2» после сообщений о пытках

Управление по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры РФ организовала проверку СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. Поводом для проверки стала публикация правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют одного из арестантов. Основатель проекта Владимир Осечкин подал в администрацию президента России, Генпрокуратуру и СКР заявление о пытках заключенных.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности лиц, содержащихся и заключенных под стражу»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге “Ъ” рассказали, что при проведении выездной проверки удалось установить три факта: съемка действительно велась в камере новых «Крестов»; в ней находились посторонние вещи, в том числе палка для избиения и мобильное устройство, на которое велась запись; в данной камере не была установлена система видеонаблюдения.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».