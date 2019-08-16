Мэр Туапсе обвиняется в должностных преступлениях

Следствие предъявило обвинение главе Туапсинского городского поселения Владимиру Звереву по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Владимир Зверев был задержан 7 августа и помещен в СИЗО на два месяца. Сегодня краснодарский крайсуд подтвердил законность ареста чиновника.

Факты противоправной деятельности Владимира Зверева были выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, в мае к главе города обратился индивидуальный предприниматель Медведев с просьбой предоставить ему в аренду участок в центре Туапсе. Глава города Зверев знал, что у него нет оснований для выделения участка без торгов, однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении участка в аренду.

В постановление главы были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда по поводу участка, на самом деле такое решение не выносилось. 13 июня чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, указав заниженную стоимость арендной платы. В результате противоправных действий Владимира Зверева в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 млн руб., считает следствие.

Анна Перова, Краснодар