Мэр Туапсе задержан по подозрению в должностном преступлении

Глава Туапсе Владимир Зверев, подозреваемый в причастности к должностному преступлению, сегодня, 8 августа, задержан следователем, сообщил на условиях анонимности собеседник “Ъ” в правоохранительных органах. От официальных комментариев представители следствия воздерживаются.

Вечером 7 августа в социальных сетях появился короткий фрагмент видеозаписи следственных действий в отношении чиновника. Владимир Зверев называет имя, фамилию, дату рождения и должность, а затем сообщает, что в момент ведения видеозаписи он находится в кемпинге «Импульс» поселка Ольгинка (Туапсинский район), далее запись обрывается.

Мобильный телефон адвоката Ирины Киреевой, осуществляющей защиту мэра Туапсе, в четверг был выключен. Застать на рабочем месте пресс-секретаря мэрии Туапсе Татьяну Дроботову не удалось, телефон приемной Владимира Зверева не отвечал. В среду краевая газета «Кубанские новости» (учредитель — администрация региона) назвала информацию соцсетей об уголовном преследовании господина Зверева фейком.

Владимир Зверев был избран на должность главы Туапсе в феврале 2018 года, ранее работал заместителем директора Всероссийского детского центра «Орленок», с 2013 по 2015 год руководил ФКБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов» управления делами президента России.

Анна Перова, Краснодар