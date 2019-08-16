Главе Туапсе предъявили обвинение в превышении полномочий и служебном подлоге

Фото: администрация Туапсе

Главе Туапсинского городского поселения Владимиру Звереву предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело в отношении высокопоставленного лица возбуждено руководителем СУ СКР по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Зверева задержали утром 7 августа этого года. По версии следствия, в мае 2019 года к нему обратился индивидуальный предприниматель с просьбой предоставить в аренду земельный участок сроком на 49 лет. Мэр Туапсе якобы без проведения торгов издал постановление о выделении мужчине земли на территории города. По версии следствия, в постановление главы были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, являющиеся основанием для такого решения.

13 июня 2019 года чиновник якобы заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате в бюджет городского поселения не поступило свыше 23 млн руб. Возможное преступление было выявлено оперативниками УФСБ по Краснодарскому краю.

В настоящее время отношении главы Туапсинского городского поселения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дмитрий Михеенко