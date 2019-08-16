WSJ: Израиль и ОАЭ проводили секретные переговоры по Ирану по инициативе США

Представители Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов в последние месяцы провели несколько встреч, которые были организованы США. Как сообщают источники The Wall Street Journal, секретные встречи проводились для координации мер по противодействию возможной угрозе со стороны Ирана.

Встречи, первая из которых состоялась в начале года, вторая — чуть позднее, были организованы специальным представителем США по Ирану Брайаном Хуком. Отмечается, что проведение переговоров демонстрируют намерение государств укреплять сотрудничество для противодействия возможным угрозам со стороны Тегерана.

Напомним, отношения США и Ирана обострились в прошлом году, после того как в мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан Ираном и шестью мировыми державами, в том числе США, в 2015 году. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы.

О попытках США заручиться поддержкой других стран в сдерживании Ирана — в материале “Ъ”.