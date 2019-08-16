Российский коксуется груз

Российские экспортеры коксующегося угля и кокса переориентируют поставки с украинского рынка на более доходные. Об этом заявил, в частности, Промышленно-металлургический холдинг Евгения Зубицкого. Входящее в холдинг ПАО «Кокс» уже сократило выручку на Украине почти в девять раз. Эксперты говорят, что украинские металлурги сегодня везут сырье из Польши и Казахстана, обсуждаются поставки из Китая. До недавнего времени поставки из России составляли до 80% украинского импорта кокса, но вступившие в силу административные ограничения вместе с рыночными факторами могут изменить картину.

Один из крупнейших российских производителей металлургического кокса ПАО «Кокс», входящее в Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого, по итогам 2018 года сократило выручку на украинском рынке почти в девять раз, с 4 млрд до 460 млн руб., хотя Украина является основным рынком сбыта кокса крупных фракций, говорится в квартальном отчете компании. Это наиболее существенное падение в сравнении с другими странами, где работает компания.

Кокс используется прежде всего в металлургии, сырьем является коксующийся уголь. В 2018 году, по данным Минэнерго, в РФ добыто 94,2 млн тонн коксующегося угля, производство кокса и полукокса, по данным Росстата, составило 27 млн тонн. Украинские коксохимические предприятия, по данным главы «Укркокса» Анатолия Старовойта, в 2018 году ввезли из России 6 млн тонн коксующихся углей.

Судя по отчетности ЦОФ «Березовская», также входящей в холдинг господина Зубицкого и поставляющей на Украину коксующийся уголь, в первом квартале года прекратились поставки в адрес ЧАО «Днепровский металлургический завод». В вышедшем отчете за второй квартал сказано, что «на внешнем рынке предприятие уже продолжительное время отгружает» только в адрес «Арселормиттал Кривой Рог», с которым у ПАО «Кокс» также заключены договоры поставки. «Арселормиттал Кривой Рог» также снижает закупки кокса, его представитель объяснил это “Ъ” запуском комплекса коксовых батарей в 2017–2018 годах, «что привело к практически полному обеспечению своего производства необходимым объемом кокса доменного». Закупка производится в незначительных количествах на спотовом рынке, добавили в компании, в пиковые периоды компания закупает около 10% месячного объема потребления в основном в Польше и РФ, пояснили в компании.

Анатолий Старовойт говорил «Интерфакс-Украина», что Днепровский метзавод ранее принадлежал россиянам, поэтому 100% угля шли из РФ. Смена собственников и ограничение поставок угля привели к сокращению импорта. В ПМХ “Ъ” заявили, что сокращение поставок на Украину «связано с переориентацией отгрузок на более маржинальные рынки сбыта». Там также подчеркнули, что в отчетности «Кокса» приведены данные по МСФО, «поэтому там вся продукция — не только кокс и уголь». По данным ЦДУ ТЭК, за январь—июнь 2019 года поставки коксующегося угля «Березовской» на Украину сократились на 35,7%, до 193,6 тыс. тонн. В июне удалось ввезти лишь 4,13 тыс. тонн, хотя год назад объем составлял 33,4 тыс. тонн.

В Минэкономики отказались комментировать причины снижения экспорта кокса и коксующихся углей и ограничения на вывоз как с российской, так и с украинской стороны.

В июле на проблемы с поставками кокса на территорию Украины жаловался генеральный директор входящего в НЛМК Владимира Лисина ОАО «Алтай-Кокс» Павел Лизогуб. «Сейчас есть проблемы с поставкой продукции на Украину и через Украину, все наши европейские клиенты являются транзитерами через Украину. Поэтому мы ищем для себя другие рынки. Сейчас работаем через Финляндию на рынок Индии, мы отгрузили Panamax на 50 тыс. тонн. С начала года мы работаем с рынком Турции, Турция для нас стала альтернативой Украине»,— говорил он (цитата по «Интерфаксу»). В НЛМК “Ъ” заявили, что коксохимическое производство группы интегрировано в цепочку производства стали, основные поставки ориентированы на внутреннее потребление НЛМК, а внешние — несущественны и идут в различные регионы, в том числе в Россию, Индию, Турцию.

Несмотря на проблемы компаний, Россия остается крупнейшим импортером кокса для металлургических заводов Украины.

Она обеспечивает до 80% поставок сырья. По данным Евразийской экономической комиссии, за период с января по май Россия поставила на Украину 366,4 тыс. тонн кокса общей стоимостью $103 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились как объемы, так и стоимость поставленного — на 26,5% и 33,2% соответственно.

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква подтверждает, что Россия исторически была для Украины самым крупным поставщиком кокса. «В первом полугодии ее доля была около 80%. "Арселормиттал Кривой Рог" вез кокс из Польши. Раньше завозили отдельные партии из Казахстана и рассматривали вопрос импорта из Китая»,— говорит эксперт.

Однако с 1 июня в рамках введенных правительством РФ мер по ограничению экспорта на Украину и транзита через нее поставки угля, кокса и полукокса ведутся по специальным разрешениям, выдаваемым Минэкономики. В июне большинство крупнейших экспортеров РФ либо остановили, либо сократили поставки угля в страну, а общий экспорт угля (всех марок) упал на 85,3% к тому же месяцу 2018 года (см. “Ъ” от 5 августа). Введенные правительством РФ ограничения сказались в большей степени на коксующихся углях, отмечает господин Саква: «Кокса импортировали всегда на порядок меньше, чем угля».

Евгений Зайнуллин