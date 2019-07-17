Кремль обеспокоен задержанием женщины из-за полученного по почте лекарства для ребенка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил беспокойство по поводу ситуации с задержанием москвички в почтовом отделении при получении из-за границы обезболивающего для ребенка. Информация о том, что Елену Боголюбову задержала полиция за контрабанду незарегистрированного в РФ препарата появилась накануне. Лекарство от судорог «Фризиум» предназначалось для ее сына — пациента детского хосписа «Дом с маяком».

«Это действительно вызывает обеспокоенность. Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Это вызывает серьезную обеспокоенность»,— сказал Дмитрий Песков. Он напомнил, что вопрос оборота наркотических медицинских средств затрагивался на недавней прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Господин Песков пообещал связаться с главой Минздрава Вероникой Скворцовой, чтобы была активизирована работа в этом направлении.

ГУ МВД по Москве сообщило, что полиция не принимала участия в задержании женщины в отделении «Почты России». Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что материалы дела после задержания женщины находятся в Федеральной таможенной службе. Как сообщили RT в пресс-службе ФТС, у задержанной женщины не было рецепта на лекарство, а лишь рекомендация врачей.

Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава в Facebook написала, что Елену Боголюбову держали на почте около семи часов. У мальчика редкое неизлечимое генетическое заболевание, лекарство от которого маме посоветовали неврологи. Женщину отпустили около 23:00 после того, как в дело вмешалась директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. По факту получения лекарства завели уголовное дело, посылку с препаратом изъяли.