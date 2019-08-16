В плавильный котел угодят не все

Новое законодательство, направленное на ограничение притока в США легальных мигрантов, вызвало в стране волну критики. Коалиция из 13 американских штатов подала в суд иск к администрации Дональда Трампа. Соратники президента утверждают: от закона, заметно затрудняющего жизнь мигрантам с низким уровнем доходов, выиграют налогоплательщики. Сторонники равного права на «американскую мечту» парируют: удар по экономике будет в разы больнее.

На этой неделе Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обнародовало новое правило, радикально корректирующее миграционный закон, который был принят еще в 1882 году. Этот закон позволяет властям США отказывать в выдаче виз и разрешений на проживание любым лицам, которые могут стать «бременем для общества». Согласно новой трактовке, таковыми станут иммигранты с низким уровнем доходов, а также люди, более одного года получающие помощь от государства (например, социальное обеспечение, талоны на еду, госжилье или медицинскую страховку по программе Medicaid).

Трактовать по-новому представители МВБ предлагают не только миграционное законодательство. Так, глава Службы гражданства и иммиграции США Кен Кучинелли представил собственную интерпретацию известного каждому американцу стихотворения «Новый колосс», отлитого на бронзовой доске внутри статуи Свободы в Нью-Йорке. На вопрос журналистки CNN о том, какой смысл автор стихотворения Эмма Лазарус вкладывала в строки «А мне отдайте ваших несчастных, ваших бедняков», он ответил: «Отдайте мне ваших несчастных и ваших бедняков, которые могут стоять на своих ногах и которые не станут "бременем для общества"». Стихотворение, добавил он позднее, касалось людей, приезжавших из Европы. Господин Кучинелли заверил: новый закон в интересах американских налогоплательщиков, нагрузка на которых в результате снизится.

Ограничение миграции — стержень предвыборной кампании президента Дональда Трампа. В 2018 году его решение о частичном запрете на въезд в США для граждан из нескольких (преимущественно мусульманских) стран уже оспаривалось в Верховном суде, однако президенту удалось выиграть дело, подтвердив конституционность новой нормы.

В этот раз нововведение также привело к судебным разбирательствам. Власти 13 американских штатов во главе с генпрокурором штата Вашингтон Бобом Фергюсоном подали иск в суд, требуя отменить реформу. По словам господина Фергюсона, правило, вступающее в силу 15 октября, «антиамериканское, антииммигрантское и незаконное». Эту позицию поддержал и ряд законодателей. «Если вы иммигрант, он (президент Дональд Трамп.— “Ъ”) считает, что вам нет места в этой стране, хотя за 243 года именно иммигранты сделали Америку величайшей нацией, которую когда-либо знал мир»,— заявил кандидат в президенты от демократов Бето О’Рурк.

Недовольные политикой Дональда Трампа руководствуются не только идеологическими, но и прагматичными соображениями. Как заявил генпрокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра, закон «нанесет ущерб калифорнийским общинам, школам и рабочим местам, поставив под угрозу ключевые программы по здравоохранению, жилью и питанию».

«Ряд штатов не заинтересованы в этом законе,— подтвердил в разговоре с “Ъ” директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.— Например, в Калифорнии огромное количество нелегальных мигрантов. Они там сезонные — убрали урожай и уехали. И они без документов. В Лос-Анджелесе и в других крупных городах есть районы, в которых в соответствии с решением местной администрации никто у нелегальных мигрантов документы не спрашивает. Они, конечно, категорически против мер Трампа, потому что у них там все хозяйство встанет».

При этом эксперт отметил, что миграционная проблема — это вызов для администрации Дональда Трампа: «Латиноамериканское сообщество растет быстро, и по всем демографическим показателям к 2050 году эта категория населения будет составлять большинство. В итоге белые протестанты перестанут быть хозяевами в США. При (44-м президенте США.— “Ъ”) Бараке Обаме тоже были попытки делать что-то с нелегалами. Но по существу эти вопросы никто не хотел трогать — это очень невыгодное дело».

Марина Коваленко