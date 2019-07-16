США закрывают южную границу

В США вступил в силу новый закон, запрещающий мигрантам просить убежище, если они прибыли в Штаты через третьи страны. В основном новые миграционные правила направлены против выходцев из Центральной Америки, прибывающих в страну через Мексику. В мексиканском МИДе новый американский закон уже резко раскритиковали. В управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев назвали принятые меры суровыми.

Во вторник в США вступил в силу закон, запрещающий мигрантам, «за ограниченным числом исключений», просить убежище в Соединенных Штатах, в случае если они прибыли на южную границу через третьи страны. Кроме того, по новым правилам мигрант уже в ходе первоначального интервью должен будет доказать, что он не может вернуться на родину из-за угрозы жизни или здоровью. По сути, новый закон должен положить конец многолетней политике предоставления убежища выходцам из Центральной Америки, прибывающим в страну через Мексику.

Ранее закон разрешал беженцам просить убежище в США вне зависимости от того, как они туда попали, за исключением тех, кто прибыл через «безопасную» страну.

Правда, закон об иммиграции и гражданстве говорит, что страна определяется как «безопасная» в том случае, если между государствами подписано соответствующее соглашение. А оно у США есть только с Канадой.

Представители администрации Дональда Трампа говорят, что изменения призваны сократить временной разрыв между первоначальной проверкой, которую проходит большинство мигрантов, и вынесением окончательного решения о предоставлении убежища, которое большинство людей все равно не получают.

Согласно статистике, сейчас на рассмотрении в судах США находится более 800 тыс. миграционных дел. Это означает, что многие люди будут ждать рассмотрения своего ходатайства на предоставление убежища в течение многих лет, а некоторые так и не дождутся. Так, например, в 2009 году в США было подано 35 811 ходатайств о предоставлении убежища, а удовлетворено 8384 (23,41%). В 2018 году из 162 060 прошений удовлетворены были лишь 13 168 (8,13%).

«Этот закон уменьшит число экономических мигрантов и тех, кто стремится использовать нашу систему предоставления убежища для получения доступа в Соединенные Штаты»,— заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, добавив, что «Соединенные Штаты — щедрая страна, которая, однако, перегружена сотнями тысяч мигрантов, находящихся на южной границе».

С такими шагами не согласны американские правозащитники. Они уверены, что политика республиканской администрации по недопущению мигрантов в страну незаконна.

«Правило, если оно будет соблюдено, фактически устранит процедуру предоставления убежища для тех, кто находится на южной границе. Это явно незаконно»,— заявил адвокат Американского союза защиты гражданских свобод Ли Гелернт, которого цитирует агентство АР.

Новыми миграционными правилами США обеспокоены и в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). «Мы действительно глубоко обеспокоены этими новыми правилами. Мы понимаем, что система предоставления убежища в США испытывает напряжение, и готовы помогать властям страны облегчить эту проблему»,— сказала официальный представитель УВКБ Элизабет Троссел на брифинге в Женеве.

Критикуют ужесточение американских правил предоставления убежища и в Мексике. «Позиция Мексики не совпадает с мерами, ограничивающими доступ к убежищу тем людям, которые опасаются за свою жизнь и безопасность в родной стране в связи с преследованиями,— отметил в ходе пресс-конференции глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.— Правительство Мексики продолжит оказывать внимание возможным последствиям этого решения для просителей убежища из других стран, попадающих в США через южную границу».

Марина Кузнецова