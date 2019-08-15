Верховный суд Дагестана оставил под арестом депутата местного парламента

Верховный суд Дагестана отклонил апелляционную жалобу адвокатов депутата народного собрания Фикрета Раджабова и оставил его под арестом. Как сообщал “Ъ”, парламентарий был повторно задержан и арестован после того, как ему была изменена мера пресечения. Он проходит в качестве обвиняемого по делу о преступном сообществе, участники которого перевели около тысячи земельных участков из федеральной и муниципальной собственности в частную.

Защита Фикрета Раджабова и он сам назвали решение районного суда об аресте незаконным и необоснованным. Адвокаты подвергли сомнению и правомерность возбуждения второго уголовного дела в отношении их подзащитного — о мошенничестве, поскольку по инкриминируемым ему эпизодам истек срок давности. Они сообщили суду, что уже обжаловали постановление о возбуждении этого дела.

Однако судья Тимур Гаджимагомедов посчитал более весомыми доводы прокурора о том, что Фикрет Раджабов в случае освобождения из-под стражи может скрыться от следствия и оказать на него давление.

Как сообщал “Ъ”, глава парламентского комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов был задержан 22 мая и спустя два дня заключен под стражу. Депутату была инкриминирована ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения). 18 июля Советский районный суд Махачкалы продлил срок его ареста на четыре месяца, до 15 ноября.

Однако 1 августа Верховный суд республики отменил постановление суда первой инстанции, избрав для парламентария меру пресечения в виде запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ).

Но на выходе из махачкалинского СИЗО освобожденного депутата ждал следователь республиканского управления Следственного комитета России. Он задержал его как подозреваемого в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по тем самым эпизодам, которые уже фигурировали в деле.

Спустя два дня Советский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил депутата под стражу до 1 октября.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Преступное сообщество растянулось до пляжа».

Юлия Рыбина, Махачкала